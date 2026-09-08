Desde hoy, WhatsApp deja de ofrecer soporte en estos teléfonos con sistema operativo Android
Desde abril, WhatsApp avisó que hoy, 8 de septiembre, dejará de brindar soporte a teléfonos con Android
Uno por uno: estos son todos los teléfonos Android que dejarán de contar con WhatsApp desde hoy
Según explica el medio especializado WABetaInfo, los teléfonos con Android 5.0 Lollipop y Android 5.1 Lollipop dejan de contar con soporte para el servicio de mensajería, por lo que sus usuarios deberán tomar medidas para continuar utilizando la plataforma.
A partir de hoy, el requisito mínimo para utilizar WhatsApp Messenger y WhatsApp Business es Android 6.0 Marshmallow o una versión posterior. Esto significa que los teléfonos que no puedan actualizarse hasta esa versión quedarán fuera de la lista de equipos compatibles con la aplicación.
WhatsApp: qué pasará con los teléfonos con Android 5.0 o 5.1
WhatsApp había anunciado en abril que dejaría de brindar soporte a estas versiones de Android el 8 de septiembre. Durante los meses previos, la compañía comenzó a mostrar avisos dentro de la aplicación para informar a los usuarios que sus teléfonos dejarían de ser compatibles.
El objetivo de estas notificaciones era dar tiempo suficiente para realizar una actualización del sistema operativo o, si el equipo no admitía una versión más reciente, considerar el cambio por un celular compatible.
Los usuarios afectados pueden ingresar a la configuración de su teléfono y comprobar qué versión de Android tienen instalada. Si el dispositivo permite actualizarse a Android 6.0 o superior, será posible continuar utilizando WhatsApp una vez completado el proceso.
En cambio, si el fabricante ya no ofrece actualizaciones para ese modelo, será necesario utilizar un teléfono más reciente que cumpla con los requisitos actuales de la aplicación.
La decisión afecta a un grupo reducido de usuarios, pero permite a WhatsApp concentrarse en sistemas operativos y dispositivos más modernos. Al abandonar versiones antiguas, la plataforma puede desarrollar nuevas funciones sin tener que mantener compatibilidad con determinadas limitaciones de hardware y software.
Por eso, quienes todavía utilizan un celular con Android 5.0 o 5.1 deben revisar cuanto antes la versión del sistema operativo. Si no existe una actualización disponible, cambiar de teléfono será la alternativa para seguir utilizando WhatsApp con normalidad.