Cómo usar el puerto USB del televisor para transformar tu living en una sala del cine

Si tenés un televisor última generación o Smart TV, podés darle este uso al puerto USB.

Para conseguir un resultado más parecido al de una sala de cine, lo ideal es instalar la tira LED alrededor de la parte trasera del televisor. De esta manera, la luz se proyecta sobre la pared y crea un halo alrededor de la pantalla sin apuntar directamente hacia los ojos.

La alternativa más interesante son las luces LED sincronizadas con la imagen del televisor. Estos sistemas analizan los colores que aparecen en pantalla y modifican la iluminación en tiempo real. Si una película muestra una escena azulada, por ejemplo, las luces reproducen tonalidades similares en la pared. Cuando predominan los tonos cálidos, la iluminación también cambia.

Este efecto permite generar una experiencia mucho más inmersiva, especialmente durante películas, series, videojuegos o eventos deportivos. Además, la iluminación ambiental reduce el contraste excesivo entre una pantalla brillante y una habitación completamente oscura, lo que puede hacer más agradable la experiencia visual.

Transformá tu living en una sala del cine gracias al puerto USB del televisor.

Antes de comprar una tira LED, es importante comprobar que sea compatible con el puerto USB del televisor y verificar si necesita una aplicación, un controlador externo o algún dispositivo adicional para sincronizarse con la imagen. No todas las luces USB cambian automáticamente de color según el contenido que reproduce el Smart TV.

Con una instalación simple detrás del televisor y un sistema capaz de sincronizarse con la pantalla, el puerto USB del Smart TV se transformará en una herramienta para tener una sala del cine en tu casa.