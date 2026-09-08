A pocas horas del lanzamiento del iPhone 18 Pro Max, se supo un nuevo detalle del teléfono tope de gama. Según las recientes filtraciones, este smartphone tendrá la mejor batería de Apple, lo que significa que la duración de la carga será mayor. Este cambio va de la mano con el diseño vanguardista: tendrá un mayor tamaño en comparación con el 17 Pro Max.
Filtran detalles del nuevo iPhone 18 Pro Max: tendrá la mejor batería de la historia y un diseño vanguardista
El nuevo iPhone contará, según se supo, con la mejor batería que cualquier teléfono de Apple haya podido tener
iPhone 18 Pro Max: así será su batería y diseño
El iPhone 18 Pro Max llegará con una de las mayores novedades de los últimos años: una batería considerablemente más grande. Una nueva filtración apunta a que el teléfono de Apple podría alcanzar los 5.567 mAh, una capacidad inédita para un iPhone y que marcaría un importante salto frente a la generación actual.
De acuerdo con los datos difundidos por PhoneArena, Apple contemplaría diferentes capacidades dependiendo de si el dispositivo incorpora una bandeja para Nano-SIM o funciona exclusivamente mediante eSIM. La versión con SIM física tendrá una batería de 5.391 mAh, mientras que el modelo eSIM alcanzaría los 5.567 mAh.
Si las cifras filtradas terminan siendo correctas, el incremento frente al iPhone 17 Pro Max sería considerable. El modelo con Nano-SIM sumaría alrededor de 568 mAh, mientras que la variante exclusivamente eSIM agregaría unos 479 mAh. En ambos casos, se trataría de una mejora cercana al 10% o superior.
El iPhone 18 Pro, en cambio, tendría un crecimiento mucho más moderado. Los rumores señalan capacidades de 4.056 mAh para la versión con Nano-SIM y 4.288 mAh para el modelo eSIM. Esto podría ampliar la diferencia de autonomía entre el Pro y el Pro Max.
El aumento de capacidad también tendría un costo en el diseño. Las filtraciones indican que el iPhone 18 Pro Max será más grueso, pasando de los 8,8 milímetros actuales a un rango de entre 9,9 y 10,9 milímetros. Su peso también aumentará hasta aproximadamente 240 gramos.
En cuanto a la carga por cable, no se esperan grandes cambios y se mantendría alrededor de los 40 W. Así, la principal apuesta estaría en ofrecer mayor autonomía y reducir la dependencia del cargador, mientras Apple mantendrá un diseño renovado y más vanguardista.
En pocas palabras
- iPhone 18 Pro Max: Filtraciones revelan la batería más grande de Apple y un diseño vanguardista.
- Capacidad de batería: Se esperan versiones de 5.391 mAh (Nano-SIM) y 5.567 mAh (eSIM), un salto significativo respecto al iPhone 17 Pro Max.
- Diseño y autonomía: El nuevo modelo será más grueso y pesado, priorizando una mayor duración de carga.