Filtran detalles del nuevo iPhone 18 Pro Max: tendrá la mejor batería de la historia y un diseño vanguardista

Si las cifras filtradas terminan siendo correctas, el incremento frente al iPhone 17 Pro Max sería considerable. El modelo con Nano-SIM sumaría alrededor de 568 mAh, mientras que la variante exclusivamente eSIM agregaría unos 479 mAh. En ambos casos, se trataría de una mejora cercana al 10% o superior.

El iPhone 18 Pro, en cambio, tendría un crecimiento mucho más moderado. Los rumores señalan capacidades de 4.056 mAh para la versión con Nano-SIM y 4.288 mAh para el modelo eSIM. Esto podría ampliar la diferencia de autonomía entre el Pro y el Pro Max.

El aumento de capacidad también tendría un costo en el diseño. Las filtraciones indican que el iPhone 18 Pro Max será más grueso, pasando de los 8,8 milímetros actuales a un rango de entre 9,9 y 10,9 milímetros. Su peso también aumentará hasta aproximadamente 240 gramos.

En cuanto a la carga por cable, no se esperan grandes cambios y se mantendría alrededor de los 40 W. Así, la principal apuesta estaría en ofrecer mayor autonomía y reducir la dependencia del cargador, mientras Apple mantendrá un diseño renovado y más vanguardista.