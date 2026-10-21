¿Cuál es la diferencia entre las estrías blancas y las rojas?

Las estrías son rojas cuando la piel se ha estirado mucho.

Estas estrías presentan un tono rojizo, violáceo o rosado. Esto se debe a que la zona aún conserva riego sanguíneo y la piel se encuentra en una etapa inflamatoria activa. En ocasiones, pueden provocar una leve picazón o tirantez.

Al haber circulación de sangre en el tejido, la piel responde de manera muy favorable a las cremas hidratantes con retinoides, rosa mosqueta, centella asiática y a tratamientos estéticos como el láser o el microneedling. Con la intervención adecuada, es posible atenuarlas de forma significativa o incluso hacerlas casi imperceptibles.

En el caso de las estrías blancas, las mismas representan la etapa madura o tardía de esta alteración cutánea. Se forman con el paso del tiempo, cuando el proceso de inflamación inicial remite y la marca se asienta definitivamente en la piel.

Las estrías blancas aparecen en la etapa más madura de las mismas. Canva

Las estrías blancas tienen un aspecto blanquecino, nacarado o plateado. Su color claro se debe a que los vasos sanguíneos de la zona se han contraído y la piel ha perdido la capacidad de producir melanina en ese tejido. La superficie suele sentirse ligeramente deprimida o rugosa al tacto.

En esta etapa, la estría se ha transformado en una cicatriz definitiva. Aunque eliminar de forma completa una estría blanca es prácticamente imposible, sí se puede mejorar su textura, firmeza y relieve mediante procedimientos dermatológicos más intensivos, como láseres fraccionados, peeling químico profundo o radiofrecuencia.

La clave para evitar o reducir la aparición de las estrías reside en el diagnóstico precoz. Mantener una hidratación constante mediante la ingesta de agua y la aplicación diaria de cremas emolientes mejora la elasticidad de la piel y reduce la probabilidad de rotura de las fibras. Identificar las estrías en su etapa roja permite aplicar tratamientos efectivos antes de que se conviertan en marcas cicatrizadas permanentes.