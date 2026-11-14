Julián Álvarez dio la cara tras la derrota de la Selección argentina en La Bombonera

Sobre el rendimiento futbolístico y el futuro inmediato, el jugador de la Selección argentina agregó: “Hicimos un poco de lo que quiere el entrenador. Tenemos un partido más (contra Costa Rica el martes). Es una nueva era, muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para seguir el legado que nos dejaron”.

En referencia a los futbolistas que cerraron su ciclo en la Albiceleste, Álvarez destacó el aprendizaje acumulado durante la etapa de Scaloni: “Nosotros aprendimos y crecimos durante estos años con gente que le dio todo a la Selección. Tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo”.

Rulli, el capitán, expresó sus sensaciones

Por su parte Gerónimo Rulli, quien ocupó el lugar de Dibu Martínez y llevó la cinta de capitán, coincidió en el balance del grupo: “Es una noche especial en ese sentido. Después, un poco triste por comenzar este nuevo proceso sin Leo con una derrota. Pero creo que podemos llevarnos cosas muy positivas”.

Finalmente, el arquero destacó la experiencia sumada por los debutantes en este compromiso: “Hay muchos chicos que es su primera vez que juegan contra Uruguay, que es un clásico y creo que sacando el resultado, hay cosas positivas. Cada vez que nos ponemos esta camiseta dejamos de lado nuestros egos y queremos representar bien al país. Falta conocernos más, pero obviamente que estamos en el camino correcto”.