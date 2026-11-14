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Julián Álvarez dio la cara tras la derrota de la Selección argentina en La Bombonera

Julián Álvarez, el encargado de convertir el descuento de la Selección argentina, analizó la derrota ante Uruguay

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Julián Álvarez habló tras la derrota de la Selección argentina.

Julián Álvarez habló tras la derrota de la Selección argentina.

La derrota de la Selección argentina frente a Uruguay dejó sensaciones encontradas en el inicio de la era post Messi. Tras el encuentro Julián Álvarez, autor del gol del descuento, expresó sus emociones. El cordobés rescató el funcionamiento colectivo y puso el foco en el compromiso de la nueva generación.

El delantero del Atlético de Madrid analizó el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni tras la salida referentes históricos y puso la mira en el compromiso que se avecina: el martes ante Costa Rica en Córdoba.

El mensaje de Julián Álvarez

“Tenemos bronca, era un partido importante que queríamos ganarlo. Más allá del resultado hicimos buenas cosas, siempre hay cosas por mejorar”, afirmó Julián Álvarez luego del encuentro ante Uruguay, en el que convirtió tras la asistencia de Giannluca Prestianni.

Sobre el rendimiento futbolístico y el futuro inmediato, el jugador de la Selección argentina agregó: “Hicimos un poco de lo que quiere el entrenador. Tenemos un partido más (contra Costa Rica el martes). Es una nueva era, muchos chicos jóvenes. Tenemos que seguir trabajando para seguir el legado que nos dejaron”.

En referencia a los futbolistas que cerraron su ciclo en la Albiceleste, Álvarez destacó el aprendizaje acumulado durante la etapa de Scaloni: “Nosotros aprendimos y crecimos durante estos años con gente que le dio todo a la Selección. Tratamos de copiar eso y predicar con el ejemplo”.

Rulli, el capitán, expresó sus sensaciones

Por su parte Gerónimo Rulli, quien ocupó el lugar de Dibu Martínez y llevó la cinta de capitán, coincidió en el balance del grupo: “Es una noche especial en ese sentido. Después, un poco triste por comenzar este nuevo proceso sin Leo con una derrota. Pero creo que podemos llevarnos cosas muy positivas”.

Finalmente, el arquero destacó la experiencia sumada por los debutantes en este compromiso: “Hay muchos chicos que es su primera vez que juegan contra Uruguay, que es un clásico y creo que sacando el resultado, hay cosas positivas. Cada vez que nos ponemos esta camiseta dejamos de lado nuestros egos y queremos representar bien al país. Falta conocernos más, pero obviamente que estamos en el camino correcto”.

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