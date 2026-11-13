Las chicas de Maipú/Giol B salieron campeonas del Clausura de hockey sobre patines tras vencer a Godoy Cruz

El quinteto de Giol B eliminó a su equipo homónimo al golearlo por 11 a 1 con conquistas de Fiorentini (3), Ponzina (2), Casol (2), Perea, Jofré, Giunta y Martínez. Para el elenco A del celeste marcó Bianc Costich.

En la semifinal, Giol B superó a IMPSA A por 5 a 4.

Mientras que Godoy Cruz derrotó en cuartos de final a Talleres A por 2 a 1. En semis el Expreso dejó en el camino a IMPSA B. Si bien las Metalúrgicas ganaron 2 a 0 por penales (empataron 3 a 3 en el tiempo reglamentario), las Tombinas pasaron a la final, ya que protestaron por una mala inclusión de una jugadora rival.

El plantel campeón de Maipú/Giol B, campeón del Clausura senior de hockey sobre patines

El elenco que ganó el título estuvo integrado por:

María José Perea

Victoria Jofré

Malvina Ponzina

Clarisa Bustamante

Valentina Giunta

Antonella Casol

Aluhé Martínez

Iara Fiorentini

Mariana Reinoso

María Emilia Mazzei

Se juega la final del Clausura senior masculino de hockey sobre patines

Este sábado desde las 18.30 IMPSA y Atlético San Martín definirán al ganador del Torneo Clausura senior masculino de hockey sobre patines. La final tendrá lugar en la pista de Banco Mendoza.

Además desde las 10 habrá encuentros de escuelas.