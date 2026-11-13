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Las chicas de Maipú/Giol B salieron campeonas del Clausura de hockey sobre patines tras vencer a Godoy Cruz

Maipú/Giol B salió campeón del Torneo Clausura senior femenino este jueves tras vencer por a Godoy Cruz en la final que se jugó en el estadio de Murialdo

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Maipú/Giol salió campeón del Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Maipú/Giol salió campeón del Torneo Clausura de hockey sobre patines.

Foto: gentileza Asociación Mendocina de Patín

Las chicas de Maipú/Giol B le dieron una alegría a su gente. El equipo celeste se consagró campeón del Torneo Clausura senior femenino de hockey sobre patines, que organiza la Asociación Mendocina de Patín (AMP), este jueves tras vencer por 3 a 2 a Godoy Cruz en la final que se jugó en el estadio de Leonardo Murialdo.

Los goles del equipo orientado por Renzo Salvini fueron anotados por Iara Fiorentini -marcó un doblete- y Victoria Jofré. Pilar Abaid, con dos tantos, descontó para las dirigidas por el Negro Moreno.

El vicepresidente de la AMP, Adri&aacute;n Guzm&aacute;n, le entrega la copa a Iara Fiorentini, la capitana de Maip&uacute;/Giol B.

El vicepresidente de la AMP, Adrián Guzmán, le entrega la copa a Iara Fiorentini, la capitana de Maipú/Giol B.

La final fue emotiva y las maipucinas sacaron diferencias gracias a la buena labor de Fiorentini.

El quinteto de Giol B eliminó a su equipo homónimo al golearlo por 11 a 1 con conquistas de Fiorentini (3), Ponzina (2), Casol (2), Perea, Jofré, Giunta y Martínez. Para el elenco A del celeste marcó Bianc Costich.

En la semifinal, Giol B superó a IMPSA A por 5 a 4.

Mientras que Godoy Cruz derrotó en cuartos de final a Talleres A por 2 a 1. En semis el Expreso dejó en el camino a IMPSA B. Si bien las Metalúrgicas ganaron 2 a 0 por penales (empataron 3 a 3 en el tiempo reglamentario), las Tombinas pasaron a la final, ya que protestaron por una mala inclusión de una jugadora rival.

El plantel campeón de Maipú/Giol B, campeón del Clausura senior de hockey sobre patines

El elenco que ganó el título estuvo integrado por:

  • María José Perea
  • Victoria Jofré
  • Malvina Ponzina
  • Clarisa Bustamante
  • Valentina Giunta
  • Antonella Casol
  • Aluhé Martínez
  • Iara Fiorentini
  • Mariana Reinoso
  • María Emilia Mazzei

Se juega la final del Clausura senior masculino de hockey sobre patines

Este sábado desde las 18.30 IMPSA y Atlético San Martín definirán al ganador del Torneo Clausura senior masculino de hockey sobre patines. La final tendrá lugar en la pista de Banco Mendoza.

Además desde las 10 habrá encuentros de escuelas.

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