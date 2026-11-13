La suspensión de vuelos en Estados Unidos impactó en el aeropuerto de Ezeiza con demoras

El aeropuerto de Ezeiza, con parte de las operaciones afectadas por la parálisis aérea en Estados Unidos.

El vuelo DL114 de la empresa Delta con destino a Nueva York, inicialmente programado para las 20:05, fue el primero en figurar como "Demorado y Reprogramado" para las 22.

Otras aerolíneas como American Airlines y United Airlines también informaron afectaciones significativas en sus itinerarios.

Las compañías aéreas ya emitieron comunicados informando sobre la situación. American Airlines señaló: "Nuestra operación se verá afectada durante el resto del día (por este viernes), dependiendo de cuánto tiempo permanezca vigente esta medida por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA)”.

Aerolíneas Argentinas reprogramó su único vuelo de este viernes a la noche a Miami, Estados Unidos, para la madrugada del sábado. Sin embargo, esa medida podría modificarse con el correr de las horas.

En Ezeiza, vuelos a Estados Unidos "demorados y reprogramados"

La suspensión de salidas ordenada por la FAA impactó directamente en la programación de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia distintos destinos en Estados Unidos. Varios vuelos, incluyendo los de Delta y American Airlines, fueron reprogramados o se encuentran demorados, lo que genera incertidumbre entre los pasajeros.

La medida afecta un total de 8 despegues previstos para la noche de este viernes.

Delta reprogramó su vuelo a Nueva York para las 22 horas, mientras que American Airlines vio afectadas sus salidas a Nueva York y Miami. United Airlines también experimenta demoras en sus vuelos a Houston y Dallas.

Aerolíneas Argentinas reprogramó su vuelo a Miami para la madrugada del sábado.

Aerolíneas Argentinas reprogramó el vuelo que debía despegar este viernes rumbo a Miami por la parálisis aérea en Estados Unidos.

Estos son los vuelos afectados desde Ezeiza a Estados Unidos

21.30 - American Airlines - Miami (AA900)

21.30 - Delta - Atlanta (DL110)

22.05 - United Airlines -Houston - (UA818)

22.30 - American Airlines - Dallas (AA996)

22.45 - Aerolíneas Argentinas - Miami (AR1302)

23 - American Airlines - Miami (AA934)

23.55 - United Airlines - Houston (UA832)

23.55 - American Airlines - Miami (AA908)

¿Cuál es el origen de la parálisis aérea?

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que "no hay indicios de un ataque malintencionado".

Explicó, además, que se trata de una "interrupción en las telecomunicaciones del control de tránsito aéreo".

Si bien descartó comparar la parálisis aeroportuaria de este viernes con la que se produjo tras el atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, anticipó que la solución no sería inmediata, aunque garantizó la seguridad de los pasajeros y aeronaves.