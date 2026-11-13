La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes la suspensión a nivel nacional de todos los vuelos de salida por una "situación extraordinaria y motivos de seguridad”, luego de informar sobre graves problemas en las comunicaciones del control del tráfico aéreo.
Suspendieron todos los vuelos en Estados Unidos por fallas en el control aéreo
La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó una suspensión nacional de despegues por graves fallas en las comunicaciones del tráfico aéreo
La decisión implica que los aviones que ya se encuentran en el aire pueden aterrizar, pero las aeronaves en tierra no pueden despegar hasta nuevo aviso.
Por ahora, las autoridades federales no precisaron si la falla en las comunicaciones responde a un desperfecto técnico interno o a un incidente externo.
Al respecto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en X que técnicos de la FAA están investigando el incidente que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas.
Impacto en el sistema de transporte de Estados Unidos
Esta es la segunda suspensión a nivel nacional de vuelos de salida desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA paralizó los despegues domésticos por menos de dos horas. Los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.
Los informes preliminares sugieren que no se trata de un ciberataque, según indicaron dos funcionarios de las fuerzas del orden.
Los centros de control de tráfico aéreo de ruta son instalaciones regionales encargadas de gestionar los vuelos que atraviesan el país.
La medida se produce tras la aprobación el año pasado por parte del Congreso de 12.500 millones de dólares para modernizar el obsoleto sistema de comunicaciones de la FAA.
Sin embargo, el organismo y la Casa Blanca solicitaron este viernes al Congreso fondos adicionales por 30.100 millones de dólares para resolver otros problemas.