Suspendieron todos los vuelos en Estados Unidos por fallas en el control aéreo

Al respecto, el secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en X que técnicos de la FAA están investigando el incidente que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Impacto en el sistema de transporte de Estados Unidos

Esta es la segunda suspensión a nivel nacional de vuelos de salida desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA paralizó los despegues domésticos por menos de dos horas. Los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.

Los informes preliminares sugieren que no se trata de un ciberataque, según indicaron dos funcionarios de las fuerzas del orden.

Los centros de control de tráfico aéreo de ruta son instalaciones regionales encargadas de gestionar los vuelos que atraviesan el país.

Los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.

La medida se produce tras la aprobación el año pasado por parte del Congreso de 12.500 millones de dólares para modernizar el obsoleto sistema de comunicaciones de la FAA.

Sin embargo, el organismo y la Casa Blanca solicitaron este viernes al Congreso fondos adicionales por 30.100 millones de dólares para resolver otros problemas.