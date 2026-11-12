Los motivos por los que Estados Unidos se retiró del Mundial Sub 17 de Qatar una semana antes del inicio

La preocupación por la seguridad se enmarca en la escalada de conflictos en la región, particularmente tras los ataques con misiles y drones dirigidos a objetivos estratégicos en Arabia Saudita. Ante este escenario, el gobierno estadounidense había recomendado a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Qatar.

El impacto del Mundial Sub 17 en Medio Oriente

El torneo está programado para comenzar el 19 de noviembre y Estados Unidos integraba el Grupo J junto a Argelia, Chile y Montenegro. El equipo norteamericano debía debutar el 21 de noviembre frente a Montenegro, mismo día en que Chile se enfrentará a Argelia.

A solo una semana del certamen que reunirá a 48 equipos la selección que debería cubrir el lugar, según las competencias clasificatorias, es República Dominicana.

El Departamento de Estado de EE. UU. había emitido una alerta de viaje nivel 3 para Qatar, instando a una reconsideración de los planes de viaje debido al riesgo de conflicto armado. Las tensiones se intensificaron tras los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dirigidos a objetivos en Arabia Saudita.