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Mundial Sub 17

Los motivos por los que Estados Unidos se retiró del Mundial Sub 17 de Qatar una semana antes del inicio

La decisión de Estados Unidos de retirarse del Mundial Sub 17 de Qatar responde a la alerta de viaje por la tensa situación regional.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Mundial Sub 17 perdió a uno de sus participantes.

El Mundial Sub 17 perdió a uno de sus participantes.

A pocos días del inicio del Mundial Sub 17 en Qatar, Estados Unidos ha decidido retirarse del torneo por motivos de seguridad generando un enorme revuelo en la FIFA y el mundo del fútbol.

La medida se fundamenta en la creciente tensión en Medio Oriente, según informaron varios medios estadounidenses. La federación de fútbol de ese país notificó a los jugadores y al cuerpo técnico sobre la drástica determinación a través de una misiva.

Los chicos de Estados Unidos jugaron amistosos de preparaci&oacute;n en Europa.

Los chicos de Estados Unidos jugaron amistosos de preparación en Europa.

"Dadas las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 emitida por el Departamento de Estado de EE. UU. para Qatar, ya no podemos participar en el torneo", se lee en el comunicado. El bienestar de los deportistas y el personal fue citado como la máxima prioridad.

La preocupación por la seguridad se enmarca en la escalada de conflictos en la región, particularmente tras los ataques con misiles y drones dirigidos a objetivos estratégicos en Arabia Saudita. Ante este escenario, el gobierno estadounidense había recomendado a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Qatar.

El impacto del Mundial Sub 17 en Medio Oriente

El torneo está programado para comenzar el 19 de noviembre y Estados Unidos integraba el Grupo J junto a Argelia, Chile y Montenegro. El equipo norteamericano debía debutar el 21 de noviembre frente a Montenegro, mismo día en que Chile se enfrentará a Argelia.

A solo una semana del certamen que reunirá a 48 equipos la selección que debería cubrir el lugar, según las competencias clasificatorias, es República Dominicana.

El Departamento de Estado de EE. UU. había emitido una alerta de viaje nivel 3 para Qatar, instando a una reconsideración de los planes de viaje debido al riesgo de conflicto armado. Las tensiones se intensificaron tras los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dirigidos a objetivos en Arabia Saudita.

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