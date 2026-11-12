Los motivos por los que Estados Unidos se retiró del Mundial Sub 17 de Qatar una semana antes del inicio

A pocos días del inicio del Mundial Sub 17 en Qatar, Estados Unidos ha decidido retirarse del torneo por motivos de seguridad generando un enorme revuelo en la FIFA y el mundo del fútbol.
La decisión de Estados Unidos de retirarse del Mundial Sub 17 de Qatar responde a la alerta de viaje por la tensa situación regional.
A pocos días del inicio del Mundial Sub 17 en Qatar, Estados Unidos ha decidido retirarse del torneo por motivos de seguridad generando un enorme revuelo en la FIFA y el mundo del fútbol.
La medida se fundamenta en la creciente tensión en Medio Oriente, según informaron varios medios estadounidenses. La federación de fútbol de ese país notificó a los jugadores y al cuerpo técnico sobre la drástica determinación a través de una misiva.
"Dadas las circunstancias actuales, incluyendo la advertencia de viaje de nivel 3 emitida por el Departamento de Estado de EE. UU. para Qatar, ya no podemos participar en el torneo", se lee en el comunicado. El bienestar de los deportistas y el personal fue citado como la máxima prioridad.
La preocupación por la seguridad se enmarca en la escalada de conflictos en la región, particularmente tras los ataques con misiles y drones dirigidos a objetivos estratégicos en Arabia Saudita. Ante este escenario, el gobierno estadounidense había recomendado a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a Qatar.
El torneo está programado para comenzar el 19 de noviembre y Estados Unidos integraba el Grupo J junto a Argelia, Chile y Montenegro. El equipo norteamericano debía debutar el 21 de noviembre frente a Montenegro, mismo día en que Chile se enfrentará a Argelia.
A solo una semana del certamen que reunirá a 48 equipos la selección que debería cubrir el lugar, según las competencias clasificatorias, es República Dominicana.
El Departamento de Estado de EE. UU. había emitido una alerta de viaje nivel 3 para Qatar, instando a una reconsideración de los planes de viaje debido al riesgo de conflicto armado. Las tensiones se intensificaron tras los ataques atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, dirigidos a objetivos en Arabia Saudita.