Murió Ricardo Negro Rodríguez, un DT que marcó una era en el ascenso y dirigió a Independiente Rivadavia

El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Ricardo Rodríguez, quien fuera director técnico de nuestra institución durante la temporada 2012/2013.



Conocido cariñosamente como “RR”, fue un entrenador muy querido y respetado, que dejó una huella especial en nuestro club y… pic.twitter.com/Jj6cgZLesG — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 12, 2026

El paso de Ricardo Rodríguez por Independiente Rivadavia

Ricardo "Negro" Rodríguez dirigió a la Lepra entre agosto y octubre del 2014, asumió en reemplazo de Roberto Trotta, con el objetivo de pelear por uno de los 10 ascensos a Primera División que otorgaba el Torneo de Transición de la Primera B Nacional. Sin embargo dejó el cargo apenas 4 meses después al no conseguir el objetivo del ascenso, siendo reemplazado por Daniel Garnero después de 11 partidos con un saldo de 3 victorias, 4 empates y 4 derrotas.

El Negro quedó identificado con All Boys club en el que pasó futbolista entre 1976 y 1978. Como director técnico, llevó adelante tres etapas, dejando una huella imborrable en la institución de Floresta. Fue uno de los dos entrenadores que dirigió al equipo en tres categorías diferentes, incluida la máxima categoría del fútbol argentino.

En su último ciclo, durante la temporada 2013/2014, se hizo cargo del primer equipo en Primera División. Su debut se dio con una victoria por 2-0 ante Boca Juniors en La Bombonera, y cerró su paso por el club en el último encuentro disputado hasta el momento en la máxima categoría ante Belgrano.

En Atlético Tucumán, Rodríguez dirigió al equipo entre julio de 2012 y noviembre de 2013, acumulando 56 partidos oficiales. Durante su gestión, coincidió con la consolidación de futbolistas clave que conformaron la base del plantel para el posterior ascenso a Primera División. Un hito recordado por los hinchas fue la victoria 3 a 1 ante San Martín de Tucumán por la Copa Argentina en marzo de 2013.

En los últimos años, Rodríguez se radicó en Tucumán y continuó su labor en el fútbol regional, dirigiendo a Central Norte, Juventud Unida de Tafí Viejo y Sportivo Guzmán en la Liga Tucumana. Su carrera como DT también incluyó pasos por clubes como Platense, Defensa y Justicia, Racing de Córdoba y El Porvenir, su último equipo en 2025.

La trayectoria del Negro Rodríguez

Como jugador

Atlético de Madrid (España) 1975 - 1976

All Boys 1976 - 1978

Bucaramanga (Colombia) 1979

Almagro 1980

Banfield 1981

Arsenal 1982

Estudiantes (BA) 1983-1984

Como entrenador