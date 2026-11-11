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Independiente Rivadavia define la Supercopa Argentina: información importante para los hinchas que viajen a Córdoba

La Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial y la organización de la Supercopa Argentina definieron los lineamientos para el desplazamiento de los hinchas de Independiente Rivadavia

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Los hinchas de la Lepra viajarán en masa a Córdoba.

Los hinchas de la Lepra viajarán en masa a Córdoba.

Los hinchas de Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata llegarán masivamente a Córdoba y en una labor coordinada, las fuerzas de la Policía de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial y los responsables de la organización de la Supercopa Argentina, definieron los lineamientos y exigencias logísticas para el desplazamiento de los hinchas de cara al crucial enfrentamiento que se jugará este jueves 12 de noviembre a las 20 con transmisión de Radio Nihuil y TV por ESPN y Disney Plus.

El esquema de seguridad determinó que toda la caravana y los simpatizantes que viajen de manera particular desde Mendoza deberán transitar indefectiblemente por la Ruta Nacional 36.

Una vez m&aacute;s los hinchas de Independiente Rivadavia acompa&ntilde;ar&aacute;n al equipo fuera de Mendoza.

Una vez más los hinchas de Independiente Rivadavia acompañarán al equipo fuera de Mendoza.

Ya en la capital mediterránea, la parcialidad azul ocupará el sector sur del estadio Julio César Villagra, perteneciente al Club Atlético Belgrano. Para evitar aglomeraciones en los accesos, la apertura del estadio se producirá este jueves a las 17, exactamente tres horas antes del inicio del cotejo.

Las disposiciones viales y peatonales serán sumamente rigurosas a lo largo de todo el trayecto. A partir de la ciudad de Río Cuarto y hasta el ingreso mismo a Córdoba Capital, las fuerzas de seguridad dispondrán controles permanentes en distintos puntos estratégicos.

Todo simpatizante identificado que se traslade hacia el espectáculo deportivo deberá exhibir de forma obligatoria su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y la entrada correspondiente; la falta de cualquiera de estos dos elementos impedirá continuar el viaje y cruzar los retenes provinciales.

Ingresos al estadio de Belgrano

Los hinchas de Independiente Rivadavia ocuparán la popular Sur y la platea Oeste, a las que accederán por la calle Arturo Orgaz e ingresarán por las puertas 12 y 6 del estadio de Barrio Alberdi.

La prensa también entrará por Arturo Orgaz (puerta 7) y los hinchas de Estudiantes lo harán por Bautista Mestre y La Tablada utilizando las puertas de acceso 1, 2, 3 , 16 y 17.

Elementos permitidos en la tribuna

Por último, en lo relativo al cotillón y elementos de aliento permitidos en la tribuna, el dispositivo autorizará únicamente banderas de hasta 2 metros de largo por 1 metro de ancho, cuyos soportes o caños sean exclusivamente de plástico hueco, quedando terminantemente prohibidos aquellos fabricados en madera o metal.

Asimismo, se habilitará el ingreso de los tradicionales tirantes para la hinchada, con el objetivo de garantizar una jornada festiva sin incidentes.

Dos finales en Córdoba, en pocas horas

El presidente del COSEDEPRO Marcelo Frossasco, encabezó una reunión de coordinación junto al subsecretario de Coordinación y Gestión, Martín Soda, y representantes de los distintos organismos que intervienen en los operativos de seguridad para las dos definiciones que tendrán como escenario el Estadio Julio César Villagra, de Belgrano.

Este jueves 12 será la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia; y el domingo 15, la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Ambos encuentros contarán con la presencia de las dos parcialidades y dispositivos especiales de seguridad, con controles preventivos en las rutas de acceso, Tribuna Segura y coordinación entre las fuerzas y organismos intervinientes.

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