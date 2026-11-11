Independiente Rivadavia define la Supercopa Argentina: información importante para los hinchas que viajen a Córdoba

Foto: Cristian Lozano/UNO

Las disposiciones viales y peatonales serán sumamente rigurosas a lo largo de todo el trayecto. A partir de la ciudad de Río Cuarto y hasta el ingreso mismo a Córdoba Capital, las fuerzas de seguridad dispondrán controles permanentes en distintos puntos estratégicos.

Todo simpatizante identificado que se traslade hacia el espectáculo deportivo deberá exhibir de forma obligatoria su Documento Nacional de Identidad (DNI) físico y la entrada correspondiente; la falta de cualquiera de estos dos elementos impedirá continuar el viaje y cruzar los retenes provinciales.

Ingresos al estadio de Belgrano

Los hinchas de Independiente Rivadavia ocuparán la popular Sur y la platea Oeste, a las que accederán por la calle Arturo Orgaz e ingresarán por las puertas 12 y 6 del estadio de Barrio Alberdi.

La prensa también entrará por Arturo Orgaz (puerta 7) y los hinchas de Estudiantes lo harán por Bautista Mestre y La Tablada utilizando las puertas de acceso 1, 2, 3 , 16 y 17.

Elementos permitidos en la tribuna

Por último, en lo relativo al cotillón y elementos de aliento permitidos en la tribuna, el dispositivo autorizará únicamente banderas de hasta 2 metros de largo por 1 metro de ancho, cuyos soportes o caños sean exclusivamente de plástico hueco, quedando terminantemente prohibidos aquellos fabricados en madera o metal.

Asimismo, se habilitará el ingreso de los tradicionales tirantes para la hinchada, con el objetivo de garantizar una jornada festiva sin incidentes.

Dos finales en Córdoba, en pocas horas

El presidente del COSEDEPRO Marcelo Frossasco, encabezó una reunión de coordinación junto al subsecretario de Coordinación y Gestión, Martín Soda, y representantes de los distintos organismos que intervienen en los operativos de seguridad para las dos definiciones que tendrán como escenario el Estadio Julio César Villagra, de Belgrano.

Este jueves 12 será la Supercopa Argentina entre Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia; y el domingo 15, la final de la Primera Nacional entre Godoy Cruz y Tristán Suárez.

Ambos encuentros contarán con la presencia de las dos parcialidades y dispositivos especiales de seguridad, con controles preventivos en las rutas de acceso, Tribuna Segura y coordinación entre las fuerzas y organismos intervinientes.