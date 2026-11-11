Las personas que cocinan escuchando música tienen una característica diferente a los demás: qué dice la psicología

En la psicología la comunicación no verbal y nuestros gestos son tan significativa como las palabras que usamos. Los gestos, posturas y expresiones faciales juegan un papel crucial en la transmisión de los pensamientos, intenciones y emociones. Por eso cocinar con música es una de esas conductas que puede decir mucho de uno sin emitir un solo sonido.

Este hábito tiene efectos en el bienestar emocional.

Qué significa cocinar con música y qué diferencia a quienes eligen este hábito, según la psicología

Se cree que el hábito de escuchar música mientras se cocina habla de aspectos relacionados con la personalidad, el estado de ánimo y la manera de afrontar las tareas diarias y es una costumbre que pone en manifiesto las siguientes características: