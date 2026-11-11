Boca vs. Banfield por Copa Argentina: cómo retirar las entradas para personas con discapacidad en Mendoza

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a Boca - Banfield.
Requisitos de documentación y pautas para acompañantes
Para hacer efectivo el retiro, resulta indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, ambos en formato original y acompañados por sus respectivas fotocopias.
En caso de que el documento médico consigne de manera expresa que la persona titular requiere asistencia para circular, la organización asignará dos accesos y exigirá también el DNI - original y copia - de quien asista como acompañante.
Cabe destacar que no es obligatoria la presencia física del titular del CUD en el recinto, dado que un tercero puede gestionar el trámite en su lugar siempre que exhiba toda la documentación reglamentaria.
No obstante, rige una restricción estricta: cada individuo apostado en ventanilla únicamente podrá tramitar el pase correspondiente a un solo beneficiario, quedando terminantemente prohibido asistir con múltiples certificados para retirar entradas de más de una persona.