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Boca vs. Banfield por Copa Argentina: cómo retirar las entradas para personas con discapacidad en Mendoza

Horarios, documentación obligatoria y las pautas fijadas por la organización para presenciar la semifinal entre Boca y Banfield

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gran expectativa de los hinchas de Boca de cara a las semifinales de Copa Argentina.

Gran expectativa de los hinchas de Boca de cara a las semifinales de Copa Argentina.

La Copa Argentina ingresa en su etapa decisiva con un cruce de alto voltaje en Mendoza, donde Boca se medirá frente a Banfield en busca de un boleto a la gran final del certamen federal. En esa instancia ya aguarda Platense, que viene de dejar en el camino a Atlético Tucumán para dirimir la corona.

El trascendental compromiso se disputará el sábado 14 a partir de las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas en un escenario que promete tribunas colmadas. En la antesala de este enfrentamiento eliminatorio la organización confirmó el cronograma oficial y las pautas operativas para que las personas con discapacidad puedan acceder a sus respectivas entradas sin costo de cara al espectáculo deportivo.

El Malvinas Argentinas estar&aacute; repleto de hinchas de Boca.

El Malvinas Argentinas estará repleto de hinchas de Boca.

Cuándo y dónde retirar los pases para la semifinal entre Boca y Banfield

El expendio exclusivo de las localidades se llevará a cabo el jueves 12 a partir de las 12.30 en las boleterías del sector Sur del Estadio Malvinas Argentinas. La entrega de los tickets se desarrollará por estricto orden de llegada y estará sujeta a un cupo limitado de capacidad, motivo por el cual se recomienda a los interesados asistir con la debida antelación para asegurar su ubicación en las gradas.

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a Boca - Banfield.

El Malvinas Argentinas se prepara para recibir a Boca - Banfield.

Requisitos de documentación y pautas para acompañantes

Para hacer efectivo el retiro, resulta indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, ambos en formato original y acompañados por sus respectivas fotocopias.

En caso de que el documento médico consigne de manera expresa que la persona titular requiere asistencia para circular, la organización asignará dos accesos y exigirá también el DNI - original y copia - de quien asista como acompañante.

Cabe destacar que no es obligatoria la presencia física del titular del CUD en el recinto, dado que un tercero puede gestionar el trámite en su lugar siempre que exhiba toda la documentación reglamentaria.

No obstante, rige una restricción estricta: cada individuo apostado en ventanilla únicamente podrá tramitar el pase correspondiente a un solo beneficiario, quedando terminantemente prohibido asistir con múltiples certificados para retirar entradas de más de una persona.

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