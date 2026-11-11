La Selección argentina tuvo que modificar sus horarios por la despedida del papa León XIV

La Selección argentina anunció la modificación de su horario de entrenamiento previsto para este miércoles debido a la despedida del Papa León XIV, en la conclusión de su histórica visita al país.
La Selección argentina modificó su horario de entrenamiento este miércoles por la despedida del Papa
La Selección argentina anunció la modificación de su horario de entrenamiento previsto para este miércoles debido a la despedida del Papa León XIV, en la conclusión de su histórica visita al país.
El inicio del entrenamiento estaba programado para las 17, pero finalmente se postergó poco más de una hora debido al operativo que se llevará a cabo por la despedida del Papa en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
"La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla y comenzará a las 18:15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros 15 minutos de la actividad", anunciaron desde la Selección argentina a través de sus redes sociales.
Antes de partir rumbo a Perú, país en el que vivió durante muchos años, León XIV participará de una ceremonia en el aeropuerto para finalizar su histórica visita a la Argentina, donde protagonizó momentos inolvidables como su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, las misas en el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Luján y el encuentro con jóvenes de este martes por la noche.
Esta fecha FIFA tiene un valor especial para la Selección argentina, ya que será la primera desde el retiro de Lionel Messi tras 21 años de trayectoria con los colores de la Albiceleste.
Durante la próxima fecha FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán primero con Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirán con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Miércoles 11 de noviembre
18.15 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)
Jueves 12 de noviembre
17.00 – Entrenamiento (cerrado)
Conferencia Lionel Scaloni