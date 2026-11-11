La Selección argentina tuvo que modificar sus horarios por la despedida del papa León XIV

Antes de partir rumbo a Perú, país en el que vivió durante muchos años, León XIV participará de una ceremonia en el aeropuerto para finalizar su histórica visita a la Argentina, donde protagonizó momentos inolvidables como su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, las misas en el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Luján y el encuentro con jóvenes de este martes por la noche.

#SelecciónMayor La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla programada y comenzará a las 18.15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros quince minutos de la actividad. https://t.co/ZpMoQwhuSr — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 11, 2026

Esta fecha FIFA tiene un valor especial para la Selección argentina, ya que será la primera desde el retiro de Lionel Messi tras 21 años de trayectoria con los colores de la Albiceleste.

Durante la próxima fecha FIFA, los dirigidos por Lionel Scaloni se enfrentarán primero con Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, mientras que el martes 17 se medirán con Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Cronograma de actividades de la Selección argentina

Miércoles 11 de noviembre

18.15 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios)

Jueves 12 de noviembre

17.00 – Entrenamiento (cerrado)

Conferencia Lionel Scaloni