Boca definió en qué hotel de Mendoza se alojará: cuándo llegará y a qué hora

Una vez instalados en tierra mendocina, el plantel se trasladará de inmediato hacia el hotel Hilton, ubicado en el departamento de Guaymallén. Ese será el lugar de concentración donde el grupo permanecerá hospedado hasta el momento de partir hacia el Parque General San Martín para afrontar el partido.

Boca se alojará en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Se prevé un imponente recibimiento en los alrededores de la zona hotelera, donde cientos de hinchas se concentrarán, como es costumbre, para manifestar su apoyo al equipo en la antesala de un choque vital y para, por qué no, festejar el reciente título de la tabla anual.

El cuerpo arbitral para las semifinales

La llegada de Boca a Mendoza siempre genera un revuelo particular, pero en esta instancia decisiva de la Copa Argentina la incrementó mucho más. Para este encuentro ante el Taladro, el árbitro designado será Nazareno Arasa, mientras que las acciones en el VAR estarán a cargo de Lucas Novelli.

Con el hotel de concentración confirmado en Guaymallén y el itinerario resuelto, la cuenta regresiva ya comenzó para un sábado de alto impacto futbolístico en el Malvinas.