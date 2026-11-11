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Boca definió en qué hotel de Mendoza se alojará: cuándo llegará y a qué hora

El Xeneize ya tiene diagramada su logística para el cruce decisivo ante Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Boca confirmó su logística en Mendoza. 

Boca confirmó su logística en Mendoza. 

La confirmación de que Mendoza volverá a recibir a Boca encendió el entusiasmo de miles de hinchas xeneizes que esperan para recibir al equipo. En ese marco, la delegación ya dejó definida la hoja de ruta completa para su desembarco en suelo mendocino con vistas a la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield.

El conjunto de La Ribera disputará este encuentro crucial el próximo sábado 14 de noviembre, a partir de las 19:00, en el Estadio Malvinas Argentinas, escenario que volverá a recibir a la Copa Argentina con presencia de ambas hinchadas.

Boca visita Mendoza para jugar por la Copa Argentina.

Boca visita Mendoza para jugar por la Copa Argentina.

Boca definió el hotel en el que se alojará en Mendoza

La delegación azul y oro abordará un vuelo chárter desde Buenos Aires este viernes 13 de noviembre al mediodía, con arribo estimado al Aeropuerto Internacional El Plumerillo en las primeras horas de la tarde.

Una vez instalados en tierra mendocina, el plantel se trasladará de inmediato hacia el hotel Hilton, ubicado en el departamento de Guaymallén. Ese será el lugar de concentración donde el grupo permanecerá hospedado hasta el momento de partir hacia el Parque General San Martín para afrontar el partido.

Boca se alojará en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Boca se alojará en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Se prevé un imponente recibimiento en los alrededores de la zona hotelera, donde cientos de hinchas se concentrarán, como es costumbre, para manifestar su apoyo al equipo en la antesala de un choque vital y para, por qué no, festejar el reciente título de la tabla anual.

El cuerpo arbitral para las semifinales

La llegada de Boca a Mendoza siempre genera un revuelo particular, pero en esta instancia decisiva de la Copa Argentina la incrementó mucho más. Para este encuentro ante el Taladro, el árbitro designado será Nazareno Arasa, mientras que las acciones en el VAR estarán a cargo de Lucas Novelli.

Con el hotel de concentración confirmado en Guaymallén y el itinerario resuelto, la cuenta regresiva ya comenzó para un sábado de alto impacto futbolístico en el Malvinas.

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