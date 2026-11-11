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Rumbo a Barranquilla

Alerta en Boca tras la medida con la que Gallardo pateó el tablero previo a la final de la Sudamericana

Al mando de la selección de Ecuador, el Muñeco tomó una determinación que trastoca los planes de Boca de cara al decisivo partido frente a Atlético Mineiro

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Gallardo y una decisión que afecta directamente a Boca.

Gallardo y una decisión que afecta directamente a Boca.

Marcelo Gallardo volvió a quedar en el centro de la escena con una determinación que resonó fuerte en el mundo Boca. De cara a su segunda fecha FIFA al frente de la selección de Ecuador, el entrenador argentino confeccionó una lista en la que incluyó a tres jugadores que integran el plantel de Atlético Mineiro.

La citación sacudió de inmediato el panorama continental, ya que el conjunto brasileño disputará, en apenas diez días, la final de la Copa Sudamericana en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Marcelo Gallardo hab&iacute;a convocado a tres jugadores de Atl&eacute;tico Mineiro, rival de Boca en la final de la Sudamericana.

Marcelo Gallardo había convocado a tres jugadores de Atlético Mineiro, rival de Boca en la final de la Sudamericana.

La convocatoria de Gallardo con tres rivales de Boca

Al tener que afrontar los compromisos internacionales frente a Costa Rica y Bolivia, el 13 y 17 de noviembre respectivamente, tanto Ángelo Preciado como Alan Minda iban a regresar al Galo con un desgaste físico considerable y escaso margen de descanso en la antesala del cruce decisivo.

Además, Alan Franco también integró la nómina, aunque en su caso no podrá jugar la final de la Copa Sudamericana por haber sido expulsado en la semifinal de vuelta. No obstante, el ex entrenador de River tomó una medida que puede complicar la planificación del Vasco Arruabarrena.

A dos días del primer amistoso de la selección ecuatoriana Gallardo decidió desafectar a Minda y Franco manifestando que presentan lesiones musculares, por lo que regresarán a Belo Horizonte y vuelven a ser parte del plantel de Atlético Mineiro. Paralelamente, Preciado continúa con la Tri, una decisión que descolocó a los hinchas del Galo.

El delantero Alan Minda estar&aacute; disponible para la final contra Boca.

El delantero Alan Minda estará disponible para la final contra Boca.

El parte médico de la selección de Ecuador sobre los rivales de Boca

Poco después de que Marcelo Gallardo tomara la determinación, el departamento de prensa del combinado nacional emitió un parte médico oficial: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que, tras las evaluaciones clínicas y de imagen realizadas a su llegada a la concentración de La Tri, se identificaron lesiones musculares en los jugadores Alan Minda y Alan Franco".

"Con el objetivo de priorizar su recuperación, los jugadores no participarán en los encuentros amistosos frente a Costa Rica y Bolivia, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. El departamento médico de su club ya ha sido informado de ambos casos, mientras que los jugadores han iniciado sus tratamientos bajo la supervisión del cuerpo médico de La Tri", concluyó el comunicado.

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