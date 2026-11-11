Alerta en Boca tras la medida con la que Gallardo pateó el tablero previo a la final de la Sudamericana

Además, Alan Franco también integró la nómina, aunque en su caso no podrá jugar la final de la Copa Sudamericana por haber sido expulsado en la semifinal de vuelta. No obstante, el ex entrenador de River tomó una medida que puede complicar la planificación del Vasco Arruabarrena.

A dos días del primer amistoso de la selección ecuatoriana Gallardo decidió desafectar a Minda y Franco manifestando que presentan lesiones musculares, por lo que regresarán a Belo Horizonte y vuelven a ser parte del plantel de Atlético Mineiro. Paralelamente, Preciado continúa con la Tri, una decisión que descolocó a los hinchas del Galo.

El delantero Alan Minda estará disponible para la final contra Boca.

El parte médico de la selección de Ecuador sobre los rivales de Boca

Poco después de que Marcelo Gallardo tomara la determinación, el departamento de prensa del combinado nacional emitió un parte médico oficial: "La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que, tras las evaluaciones clínicas y de imagen realizadas a su llegada a la concentración de La Tri, se identificaron lesiones musculares en los jugadores Alan Minda y Alan Franco".

Comunicado oficial. https://t.co/bOiW1JDq13 — La Tri (@LaTri) November 11, 2026

"Con el objetivo de priorizar su recuperación, los jugadores no participarán en los encuentros amistosos frente a Costa Rica y Bolivia, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. El departamento médico de su club ya ha sido informado de ambos casos, mientras que los jugadores han iniciado sus tratamientos bajo la supervisión del cuerpo médico de La Tri", concluyó el comunicado.