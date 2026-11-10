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Escenario geopolítico complicado

Qué decidió la Fórmula 1 con sus últimas carreras por el conflicto en Medio Oriente

Tras la incertidumbre provocada por la escalada bélica en la región, la Fórmula 1 tomó una postura sobre la realización de los GP de Qatar y Abu Dhabi

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Fórmula 1 decidió dónde se correrán las últimas carreras del calendario.

La Fórmula 1 decidió dónde se correrán las últimas carreras del calendario.

La inestabilidad geopolítica en Medio Oriente habían puesto en tela de juicio la disputa del último tramo del campeonato mundial de Fórmula 1. Durante semanas la posibilidad de activar circuitos de emergencia o alterar las fechas de clausura generó intensos debates entre las escuderías, los promotores y las autoridades deportivas ante el complejo panorama en la región.

Sin embargo, el organismo rector del automovilismo disipó las especulaciones de plano. A través de un mensaje contundente de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, la entidad ratificó que el itinerario programado se respetará sin modificaciones y que las dos plazas árabes albergarán el cierre de la temporada tal como estaba previsto en el cronograma original.

Mohammed Ben Sulayem confirmó que el cronograma de la Fórmula 1 se respetará.

Mohammed Ben Sulayem confirmó que el cronograma de la Fórmula 1 se respetará.

El respaldo de la Fórmula 1: el anuncio de Mohammed Ben Sulayem

La confirmación llegó de la mano de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Federación Internacional del Automóvil, quien recurrió a sus redes sociales para desactivar cualquier plan de reubicación de las sedes.

Estamos listos para Qatar y Abu Dhabi. Estamos listos para Qatar y Abu Dhabi.

En esa misma línea, el titular de la FIA profundizó sobre los preparativos de seguridad y logística que respaldan la decisión: "Estamos completamente preparados y comprometidos con ofrecer dos destacados fines de semana de Grandes Premios y una conclusión espectacular para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA". Además, Ben Sulayem remarcó el entusiasmo por recibir a los pilotos, las escuderías y los fanáticos en “dos circuitos icónicos” para coronar el año.

Con este anuncio oficial, la hoja de ruta de la máxima categoría mantiene su formato habitual tras el paso por el Gran Premio de Las Vegas. El tramo final comenzará con el Gran Premio de Qatar, a disputarse del 27 al 29 de noviembre en el trazado de Lusail, e inmediatamente después la caravana se trasladará a los Emiratos Árabes Unidos para la carrera final en el circuito de Yas Marina, programada entre el 4 y el 6 de diciembre en Abu Dhabi.

Un factor determinante que aportó certidumbre a la cúpula directiva fue el reciente paso del Mundial de MotoGP por Qatar, donde la competencia se desarrolló con total normalidad y sin incidentes de seguridad en el circuito.

Si bien la Fórmula 1 demanda una estructura logística y un movimiento de personal considerablemente más voluminoso, el antecedente favorable en Lusail sirvió como prueba piloto para convalidar la continuidad de las últimas dos jornadas del calendario.

El próximo desafío de la Fórmula 1 es el GP de Las Vegas.

El próximo desafío de la Fórmula 1 es el GP de Las Vegas.

La agenda de la Fórmula 1 en la Ciudad del Pecado

Jueves 19 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21.30.

Viernes 20 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 1 am.
  • Práctica Libre 3: 21.30.

Sábado 21 de noviembre

  • Clasificación: 1 am.

Domingo 22 de noviembre

  • Carrera: 1 am.

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