Pierre Gasly expuso las fallas de Alpine tras el frustrante GP de Brasil junto a Franco Colapinto

La desazón resultó todavía más profunda por el escenario climático que presentó la prueba, habitualmente favorable para sus condiciones al volante: "Especialmente considerando las condiciones impredecibles, que por lo general me gustan mucho".

Al momento de profundizar en las falencias del vehículo, puso el foco en el comportamiento del chasis sobre superficies húmedas: "Tenemos mucho que revisar, especialmente con respecto a nuestro rendimiento sobre mojado este fin de semana".

Estuvimos entre los autos más rápidos en pista durante la parte seca de la carrera. Estuvimos entre los autos más rápidos en pista durante la parte seca de la carrera.

"Tras la frustración en la Clasificación, vimos algunas cosas extrañas en los datos aerodinámicos del auto sobre mojado, las cuales sé que nos tomará tiempo revisar y entender mejor", analizó.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tendrán revancha en Las Vegas.

Pierre Gasly confía en mejorar en Las Vegas

Con la gira sudamericana concluida, la escudería con base en Enstone deberá acelerar los análisis técnicos para revertir la tendencia antes de la próxima cita del campeonato mundial.

Con la mente puesta en una pronta recuperación, Gasly concluyó: "Es una lástima que las últimas semanas no hayan salido según lo planeado, pero estoy deseando volver a casa, tener unos días para reiniciar, antes de concentrarme por completo en Las Vegas, donde hemos sido rápidos en el pasado".

Jueves 19 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica Libre 2: 1 am.

Práctica Libre 3: 21.30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1 am.

Domingo 22 de noviembre