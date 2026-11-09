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Fórmula 1

Pierre Gasly expuso las fallas de Alpine tras el frustrante GP de Brasil junto a Franco Colapinto

Ni Pierre Gasly ni Franco Colapinto lograron sus objetivos en Sudamérica, pero es consciente que en Las Vegas han sido rápidos en el pasado

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Pierre Gasly se mostró preocupado por lo realizado en Brasil.

Pierre Gasly se mostró preocupado por lo realizado en Brasil.

El Gran Premio de Brasil dejó un balance amargo para Alpine en el mítico trazado de Interlagos. En una competencia marcada por la inestabilidad climática, la escudería francesa volvió a quedar relegada en la lucha por las unidades: Franco Colapinto cruzó la bandera a cuadros en el 13° lugar, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, finalizó 14.

La falta de ritmo en pasajes determinantes impidió capitalizar las incidencias que abrió el pelotón en suelo paulista. Ante este panorama esquivo, el propio Gasly decidió romper el silencio y encendió las alarmas puertas adentro del garaje, donde expuso las notorias deficiencias mecánicas y aerodinámicas que condicionaron el andar de ambos coches a lo largo del fin de semana de Fórmula 1.

Pierre Gasly evidenci&oacute; una serie de fallas como equipo.

Pierre Gasly evidenció una serie de fallas como equipo.

De los problemas en lluvia al desquite en Las Vegas: el duro diagnóstico de Gasly

El experimentado piloto galo fue contundente al describir la frustración que imperó en el box tras la competencia: "Fue una tarde desafiante para nosotros y es decepcionante no volver a sumar puntos".

La desazón resultó todavía más profunda por el escenario climático que presentó la prueba, habitualmente favorable para sus condiciones al volante: "Especialmente considerando las condiciones impredecibles, que por lo general me gustan mucho".

Al momento de profundizar en las falencias del vehículo, puso el foco en el comportamiento del chasis sobre superficies húmedas: "Tenemos mucho que revisar, especialmente con respecto a nuestro rendimiento sobre mojado este fin de semana".

Estuvimos entre los autos más rápidos en pista durante la parte seca de la carrera. Estuvimos entre los autos más rápidos en pista durante la parte seca de la carrera.

"Tras la frustración en la Clasificación, vimos algunas cosas extrañas en los datos aerodinámicos del auto sobre mojado, las cuales sé que nos tomará tiempo revisar y entender mejor", analizó.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tendr&aacute;n revancha en Las Vegas.

Pierre Gasly y Franco Colapinto tendrán revancha en Las Vegas.

Pierre Gasly confía en mejorar en Las Vegas

Con la gira sudamericana concluida, la escudería con base en Enstone deberá acelerar los análisis técnicos para revertir la tendencia antes de la próxima cita del campeonato mundial.

Con la mente puesta en una pronta recuperación, Gasly concluyó: "Es una lástima que las últimas semanas no hayan salido según lo planeado, pero estoy deseando volver a casa, tener unos días para reiniciar, antes de concentrarme por completo en Las Vegas, donde hemos sido rápidos en el pasado".

Jueves 19 de noviembre

  • Práctica Libre 1: 21.30.

Viernes 20 de noviembre

  • Práctica Libre 2: 1 am.
  • Práctica Libre 3: 21.30.

Sábado 21 de noviembre

  • Clasificación: 1 am.

Domingo 22 de noviembre

  • Carrera: 1 am.

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