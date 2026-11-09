Durante su visita a la Universidad Católica Argentina, reunido frente a empresarios, gremialistas y representantes de movimientos sociales, el papa León XIV no escatimó palabras acerca de la dignidad que el trabajo genuino le otorga a las personas.
Quién fue Enrique Shaw, el beato que el papa León XIV puso como ejemplo de empresario con conciencia social
El hombre nació en París pero vivió y murió en Argentina. Cuando fue beatificado, su nieta, la ex legisladora mendocina Josefina Canale, contó su historia a Diario UNO
En este sentido, puso como ejemplo a Enrique Shaw, un empresario francés, pero argentino por adopción, que fue beatificado en diciembre de 2025, quien se preocupaba particularmente por sus trabajadores y fundó la ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) la que persiste hasta la actualidad.
El vínculo de Shaw con Mendoza es particular, porque la ex legisladora Josefina Canale es su nieta. Ella contó con lujo de detalles la vida de su abuelo cuando fue beatificado en una nota que volvemos a compartir.
Una vida marcada por el trabajo y la fe
Según relató Josefina Canale, Shaw comenzó su vida adulta en la Marina, a la que ingresó a los 15 años. Con el tiempo, tomó una decisión que marcaría su recorrido personal y profesional: abandonar la carrera militar para profundizar su compromiso con la fe católica y trasladar esos valores al mundo del trabajo.
Como empresario, fue propietario de las cristalerías Rigolleau, una firma emblemática del sector industrial. Allí desarrolló una concepción particular de la empresa, a la que entendía como una comunidad de trabajo más que como una estructura jerárquica tradicional. Esa mirada, explicó Canale, se traducía en un trato cercano y respetuoso con sus empleados y en una preocupación constante por las condiciones laborales.
Uno de los episodios más recordados de su vida ocurrió durante su enfermedad. Cuando Shaw necesitó transfusiones de sangre, alrededor de 400 trabajadores de la fábrica se ofrecieron voluntariamente como donantes. En su última alocución ante los obreros, el empresario pronunció una frase que quedó grabada en la memoria familiar y de quienes lo conocieron: “Estoy feliz porque por mis venas ahora corre sangre de obrero”.
Familia, muerte temprana y legado
En 1943, Enrique Shaw se casó con Cecilia Bunge. Juntos tuvieron nueve hijos. Una de esas hijas es la madre de Josefina Canale, quien no llegó a conocer a su abuelo.
La ex legisladora mendocina explicó que, pese al peso de la figura de Shaw, dentro de la familia su recuerdo siempre estuvo ligado a la vida cotidiana y no a una expectativa de reconocimiento religioso. Por eso, la confirmación del milagro por parte del Vaticano fue recibida con sorpresa.
“Una maravilla, un regalo gigante”, resumió Canale al referirse a la decisión, subrayando que se trató de una alegría inesperada para toda la familia.
El milagro reconocido por el Vaticano
El milagro atribuido a Enrique Shaw ocurrió hace algunos años y fue relatado por Canale durante la entrevista. Un hombre le encomendó la salud de su hijo de cinco años, quien había sufrido una grave lesión al recibir una patada de caballo en la cabeza.
El niño estaba a punto de ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de una válvula cuando comenzó a mostrar una mejoría inesperada. Con el correr de los días, se recuperó por completo y no presentó secuelas físicas ni neurológicas. Ese hecho fue evaluado por las instancias médicas y religiosas correspondientes y finalmente reconocido por el Vaticano como milagro.
Este reconocimiento permitió avanzar en la beatificación de Shaw, que se realizará junto a la de once mártires españoles asesinados entre 1936 y 1937 durante la persecución anticristiana. Entre ellos se encuentran nueve seminaristas, un sacerdote diocesano y un laico de las actuales diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares.
Una asociación que perdura y llega a Mendoza
Canale también recordó que su abuelo fue fundador de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), una organización que promovió activamente la causa de beatificación. La entidad continúa en funcionamiento y cuenta con filiales en distintas provincias, incluida Mendoza.
Para que Enrique Shaw sea declarado santo, el proceso deberá avanzar con la confirmación de un segundo milagro. Mientras tanto, la Iglesia trabaja en su beatificación, reconociendo una vida atravesada por la fe, el trabajo y el compromiso social.
En pocas palabras
- Enrique Shaw: empresario francés y beato argentino, reconocido por su conciencia social y preocupación por los trabajadores.
- Legado: fundó la ACDE y fue beatificado tras la confirmación de un milagro por parte del Vaticano.
- Ejemplo papal: el Papa León XIV lo destacó como modelo de empresario con valores cristianos en el mundo laboral.