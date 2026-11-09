El papa León XIV llamó a los representantes religiosos a construir puentes y no alimentar las divisiones

El Papa definió a las confesiones religiosas como "guardianas de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza".

En ese recorrido, destacó la capacidad de esas comunidades para integrarse, establecer vínculos y construir instituciones compartidas. La diversidad, planteó, no tiene por qué convertirse en una fuente de enfrentamientos. Por el contrario, la experiencia argentina demuestra que es posible conservar las propias identidades y, al mismo tiempo, trabajar en proyectos comunes.

Las religiones como guardianas de la dignidad humana

El Papa definió a las confesiones religiosas como "guardianas de la dignidad humana, expresiones de nuestra libertad y lugares para cultivar la esperanza". Desde esa perspectiva, les asignó una responsabilidad que excede el ámbito estrictamente espiritual y fue el de comprometerse con las necesidades concretas de las personas y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

También llamó a trabajar por condiciones dignas en la familia, la educación, el empleo y el cuidado del ambiente. La fe, según el planteo del pontífice, encuentra una de sus expresiones más concretas en el servicio a los demás.

El diálogo entre credos como camino hacia la paz

Otro de los ejes centrales del encuentro fue la necesidad de construir una paz activa frente a los conflictos que atraviesa el mundo. León XIV recuperó el mensaje de fraternidad del papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, en la que sostuvo que entre las religiones es posible encontrar un camino de paz. También evocó las palabras de Juan Pablo II durante el encuentro de Asís de 2002.

En esa línea, advirtió que el diálogo interreligioso no significa mezclar indiscriminadamente las creencias ni relativizar las convicciones de cada comunidad. El encuentro debe partir del respeto por la identidad del otro y de la disposición a reconocer su dignidad. La oración sincera, sostuvo, puede contribuir a ese entendimiento y fortalecer el rechazo al desprecio, la discriminación y la violencia.

La jornada concluyó con un minuto de silencio por la paz y por las víctimas de la violencia en el mundo. Fue el cierre de un encuentro en el que el Papa buscó dejar una idea por encima de las diferencias doctrinarias: las religiones tienen una responsabilidad compartida en la construcción de una sociedad más fraterna.