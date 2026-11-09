León XIV a empresarios sobre el desempleo: "Es sumir a las personas en la exclusión"

En ese sentido, recordó a Juan Pablo II y su pensamiento respecto a las relaciones laborales. Y destacó que el trabajo no debe convertirse en un instrumento de conflicto, sino "desarrollarse respetando el orden de la creación".

José Luis Manzano, Eduardo Eurnekián y Alejandro Bulgheroni, entre otros, fueron parte del auditorio que escuchó las palabras del Papa. En enero, junto a otro grupo de hombres de negocios, habían visitado a León XIV en el Vaticano.

Algunos de los empresarios a los que le habló León XIV lo habían visitado en el Vaticano a principios de año.

Progreso, contaminación y "ecología integral"

Sin embargo, advirtió que, en un contexto de transformaciones económicas y tecnológicas, “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”.

León XIV también retomó el concepto de ecología integral impulsado por el papa Francisco. Y alertó sobre los modelos de desarrollo que priorizan el bienestar de ciertos sectores a costa del deterioro ambiental y comunidades vulnerables.

Justamente, un tema que el gobierno argentino ha relativizado más de una vez. De hecho, el propio presidente Javier Milei ha venido reiteradamente quitándole peso a la responsabilidad de las empresas en la contaminación del agua de los ríos.

“No es verdadero progreso lo que aumenta el bienestar de algunos degradando ecosistemas, con costes a comunidades más vulnerables o poniendo en peligro condiciones de vida de quienes vendrán después de nosotros”, sostuvo.

Críticas al desempleo: "Hiere la dignidad, es exclusión social"

En otro momento, León XIV esgrimió la doctrina social de la Iglesia para enfocarse en la dignidad humana. Y remarcó que el trabajador debe ser el centro de la actividad económica, en otra referencia al avance de la tecnología en las sociedades.

En tal sentido, no eludió referirse al drama del desempleo. Y lo señaló como un drama que va más allá de la pérdida de los ingresos como medio de vida.

Para el Papa “privar a una persona de trabajo no es sólo negarle un ingreso económico. Es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”.

Por último, volvió a recordar a su antecesor Francisco y su pensamiento sobre el valor del empleo como una dimensión irrenunciable de la vida social "que permite el crecimiento personal, construcción de vínculos y participación comunitaria".

En esa línea, convocó a superar “el individualismo estéril y el utilitarismo corporativista” para promover una cultura del encuentro, en la que el crecimiento económico se traduzca en un desarrollo humano integral.

El Papa, un "ídolo" sindical

"Tierra, techo y trabajo son exigencias de la justicia social", marcó en otra alusión que a muchos les sonó como otra cuestión contraria a los principios del gobierno argentino.

Al respecto, León XIV resaltó el rol del activismo social frente al Estado, y también rescató al trabajador fuera del sistema.

"Los movimientos populares y trabajadores informales no esperan pasivamente la asistencia del Estado, se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias", enfatizó.

Respecto a los dichos del Papa, también hubo pronunciamientos desde el sector sindical que recibió con beneplácito su postura.

Para el líder de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) Rodolfo Aguiar "sin duda el Papa puso en evidencia lo que hace el gobierno". Por su parte, Luis Barrionuevo, de Gastronómicos, lo calificó como "ídolo" y un "nuevo líder mundial".