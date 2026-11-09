Por "Vino a la Ciudad", negocios y bodegas facturaron más de $200 millones en una noche

Suarez puso de relieve los resultados, al afirmar que “estos eventos mueven la economía: más trabajo para bodegas, restaurantes, comercios y emprendedores, y más oferta turística. Esta calle la renovamos para esto, para que sea un lugar de encuentro y genere oportunidades".

Fue una noche primaveral para disfrutar a pleno de la Ciudad de Mendoza.

Cuponeras, descuentos y más: claves de "Vino a la Ciudad"

El evento contó con la participación de más de 40 bodegas mendocinas, 15 locales gastronómicos, vinerías, hoteles de primer nivel y emprendedores de la economía social, que lograron vender 2.500 cuponeras de degustación.

Con esta jornada, Ciudad de Mendoza concretó su 16º peatonalización consecutiva. Según el área de Desarrollo Económico de la comuna, el balance arroja $3.318 millones en ventas y consumos, cerca de 371.000 asistentes y la participación directa de unos 300 comercios, pymes y emprendedores.

“Es una herramienta que permite dinamizar la economía, acompañar a los comerciantes y generar nuevas oportunidades para los emprendedores y las pymes”, señaló secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim.

Asimismo, la funcionaria repasó el alcance territorial de la iniciativa, que incluye 6 eventos en calle Arístides Villanueva, 5 en calle Sarmiento, dos ediciones del Boulevard del Café en Pedro Molina, y desarrollos en calle Mitre y el Parque Cívico.

Los negocios que participaron del evento también dejaron sus testimonios sobre el impacto del evento en sus ventas.

Leo, del bar de tapas Ramal, señaló que este tipo de eventos “sirve mucho por el afluente de público; nos hacemos superconocidos y el boca en boca es lo que a nosotros nos sirve”.

En la misma línea, Dennis, encargado de la pizzería Bigalia, resaltó que "ayuda a acercarnos más al comercio local. Nosotros nos basamos mucho en el turismo, por eso está bueno para tener más clientes de Mendoza”.