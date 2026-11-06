El INV aprobó una guía oficial para unificar el análisis de los vinos en Argentina

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) aprobó un documento de referencia para los análisis de vinos y mostos. La medida busca que, cuando distintos laboratorios analicen un mismo producto, sus resultados puedan compararse a partir de métodos comunes.
La Resolución 8/2026 fue firmada en Mendoza el 5 de noviembre y publicada este viernes en el Boletín Oficial. El texto le da carácter oficial al Compendio de Métodos de Análisis de Vinos y Mostos y dispone que el instituto publique la versión actualizada en su sitio web.
Qué cambia para los análisis de vinos y mostos
El compendio reúne métodos de análisis: es decir, procedimientos de laboratorio para examinar muestras de vino o de mosto, que es el jugo que se obtiene de la uva antes de la fermentación.
La Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola del INV elaboró el documento a partir de referencias de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y de métodos ya oficializados por el instituto.
Según la resolución, la idea es unificar procedimientos y actualizarlos conforme avanzan las técnicas de laboratorio y cambian los requerimientos de los mercados de exportación.
Cómo es el compendio unificado para analizar vinos de Argentina
El INV reunió en el manual 51 métodos para analizar vinos y mostos. Abarca desde controles de rutina -como la graduación alcohólica, la acidez y el contenido de azúcares- hasta ensayos para medir metanol, plomo o arsénico y detectar sustancias como el gluten o la natamicina, un antifúngico.
Algunos análisis permiten indagar si un vino fue adulterado. Por ejemplo, el manual describe cómo examinar la composición del agua presente en el vino para detectar una posible dilución. Otra técnica estudia el carbono del alcohol para identificar si durante la fermentación se usaron azúcares ajenos a la uva, como los de caña o maíz.
El aporte del compendio es que no se limita a enumerar qué medir: detalla cómo preparar las muestras, qué equipos y reactivos usar y cómo calcular los resultados. Así, distintos laboratorios pueden repetir un ensayo y comparar sus mediciones.
Por qué importa para la vitivinicultura mendocina
El INV tiene a su cargo la fiscalización de los productos vitivinícolas. En los fundamentos de la resolución, el instituto explica que los ensayos en los que participaron laboratorios enológicos públicos y privados reafirmaron la necesidad de contar con metodologías armonizadas.
La utilidad práctica está en la comparación: si dos laboratorios aplican un procedimiento común, es más fácil contrastar sus resultados e identificar cómo se obtuvo cada uno. El INV incorporó el compendio como anexo de la resolución y dispuso que esté disponible en su página web.
En pocas palabras
- Guía oficial: el Instituto Nacional de Vitivinicultura aprobó un compendio técnico para unificar análisis de vinos y mostos.
- Control técnico: el manual reúne 51 métodos de laboratorio para medir componentes, detectar adulteraciones y verificar estándares de exportación.
- Resultados comparables: la medida asegura que los ensayos realizados por distintos laboratorios públicos y privados ofrezcan resultados uniformes y consistentes.