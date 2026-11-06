El INV aprobó una guía oficial para unificar el análisis de los vinos en Argentina

La Dirección de Estudios y Desarrollo Vitivinícola del INV elaboró el documento a partir de referencias de la Organización Internacional de la Viña y el Vino y de métodos ya oficializados por el instituto.

Según la resolución, la idea es unificar procedimientos y actualizarlos conforme avanzan las técnicas de laboratorio y cambian los requerimientos de los mercados de exportación.

Cómo es el compendio unificado para analizar vinos de Argentina

El INV reunió en el manual 51 métodos para analizar vinos y mostos. Abarca desde controles de rutina -como la graduación alcohólica, la acidez y el contenido de azúcares- hasta ensayos para medir metanol, plomo o arsénico y detectar sustancias como el gluten o la natamicina, un antifúngico.

Algunos análisis permiten indagar si un vino fue adulterado. Por ejemplo, el manual describe cómo examinar la composición del agua presente en el vino para detectar una posible dilución. Otra técnica estudia el carbono del alcohol para identificar si durante la fermentación se usaron azúcares ajenos a la uva, como los de caña o maíz.

El aporte del compendio es que no se limita a enumerar qué medir: detalla cómo preparar las muestras, qué equipos y reactivos usar y cómo calcular los resultados. Así, distintos laboratorios pueden repetir un ensayo y comparar sus mediciones.

Por qué importa para la vitivinicultura mendocina

El INV tiene a su cargo la fiscalización de los productos vitivinícolas. En los fundamentos de la resolución, el instituto explica que los ensayos en los que participaron laboratorios enológicos públicos y privados reafirmaron la necesidad de contar con metodologías armonizadas.

La utilidad práctica está en la comparación: si dos laboratorios aplican un procedimiento común, es más fácil contrastar sus resultados e identificar cómo se obtuvo cada uno. El INV incorporó el compendio como anexo de la resolución y dispuso que esté disponible en su página web.