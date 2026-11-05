Santiago Peña anunció que se presentará para defenderse en el juicio político

Santiago Peña renunció este jueves a la presidencia de Paraguay. Foto: Diario As

El rumor de que Peña viajó a Mendoza

Las declaraciones del ex presidente se produjeron pocos instantes después de que circulara con fuerza un rumor en círculos políticos y mediáticos que aseguraba que se había fugado con destino a la provincia de Mendoza, versión que generó incertidumbre sobre su paradero antes de que se oficializaran su dimisión y su mensaje a la ciudadanía.

La versión habría surgido de la declaración de un piloto. Probablemente lo que alimentó esa noticia es que en la tarde de este jueves llegó a Mendoza un avión procedente de Paraguay con pasajeros que llegaron a la provincia para asistir a una boda este fin de semana. Se esperaba el arribo de otras aeronaves con otras personas que vendrían a ese casamiento.

De este supuesto viaje de Peña a Mendoza dieron cuenta sobre todo los medios nacionales que también indicaron que fuentes del gobierno de Javier Milei desmintieron que el dirigente haya pisado suelo argentino.

Después de las 20, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva afirmó que el presidente paraguayo no se encuentra en territorio argentino. Además, reveló que Migraciones recibió instrucciones de informar cada media hora sobre la situación en los pasos fronterizos con Paraguay y Brasil.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

El mensaje y el futuro institucional

En su pronunciamiento digital, Peña defendió su gestión y remarcó su disposición a afrontar los mecanismos constitucionales previstos por el Parlamento paraguayo, a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el libelo acusatorio y se abrió paso a la asunción del vicepresidente Pedro Alliana.

La dimisión del mandatario -marcada por el impacto del escándalo financiero vinculado a Ueno Bank y la presión de distintos sectores políticos- abre un nuevo capítulo institucional en Paraguay, mientras el Congreso reorganiza la cúpula del Ejecutivo con la asunción de Alliana y las definiciones en torno al gabinete y a la continuidad de la gestión.