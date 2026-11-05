Mauricio Badaloni: "La presión tributaria pulverizó al gen emprendedor de las pymes"

Mauricio Badaloni, empresario y protesorero de la UIA.

- ¿Cómo intepreta el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, de retrasar los embargos a las pymes, teniendo en cuenta que en Mendoza hay más de 400 en esa situación? ¿Es alivio financiero o manotazo de ahogado con fines electorales?

- Lo voy a poner justo en el medio, porque lo venimos trabajando desde hace 4 o 5 meses y (el ministro de la Producción, Rodolfo) Vargas Arizu lo sabe: las pymes están teniendo problemas graves que se terminaron de consolidar ¿sabés cuándo? cuando 6 de cada 10 argentinos tuvieron un problema de deuda de algún tipo. Ahí empezó a ser como el problema de todos. Hasta ahora, se decía que las pymes se endeudaban mal -a todos nos pasó- ya estábamos terminando el 2025 y las tasas subieron arriba del 80% y todos dijimos, bueno, nos endeudamos, pasamos el año, porque hay que llegar del otro lado, y aplanando la inflación a 20 puntos, vos no tenés ninguna chance y ningún negocio te va a dar 80%.

- Sabíamos que esto iba a venir ya lo vimos hace 6 meses, y en la UIA lo planteamos; uno de los que levantó la mano fue Mendoza: hablamos con la Asociación de Bancos (Adeba), hicimos una reunión, y aparecieron los créditos especiales para refinanciación de deuda, estamos hablando de hace cuatro meses, y ahora llegan algunos anuncios que, por supuesto, aplaudimos con todo lo que tenemos, pero entendemos ahora que eran los números que nosotros veíamos.

Presupuesto, embargos a las pymes y recaudación

- La Provincia -dice Mario Badaloni- venía haciendo un ajuste del Presupuesto, más menos el 1%, el 2%, pero nosotros advertimos que estamos cayendo 8 puntos. Limitar el tema de los embargos es prácticamente es invitarte a pasarte al negro, y en el negro el Estado tampoco tiene calidad de recaudación.

- ¿Por qué es invitarte a pasarte al negro? -preguntó el periodista Julián Imazio.

- Y porque si a vos te traban las cuentas bancarias y tenés un embargo de $1 millón, en las dos cuentas te meten $2 millones, vos después pagás, y tenés 15 días para que te levanten el embargo. ¿Cómo seguís trabajando esos 15 días? No sé. La gente tiene que cobrar el aguinaldo, tiene que cobrar el sueldo, ¿Cómo no pagás? Tenés que tener una cuenta C. La medida igual es paliativa, pero positiva.

- ¿Cuál es el problema entonces?

- El problema es cuánto destruimos en el camino y eso es lo que a veces la política no entiende. La política mendocina, ¿qué decía? tengo que defender al que está pagando en tiempo y forma, darle otro beneficio, poner más incentivos, pero digo, no penalicés de tal manera que penalicés tu ingreso, porque después me estás explicando el déficit fiscal, cómo lo cubrís.

- ¿Te quedaste con el sello que era de la agrupación política Protectora y ahora se llama Emprende Mendoza?

- Veníamos trabajando hace bastante tiempo que estamos buscando nuestra propia afiliación dentro del espacio; siempre tuvimos un espacio en formación, fuimos buscando las afiliaciones y la verdad es que no es tan fácil. Buscábamos tener un sello que nos dé la posibilidad de tener ciertas libertades. Pero no sé si a la gente esto no le va a importar, no le interesa; creemos en la influencia del interés privado dentro de la política; tenés que influir en un parlamento. O sea, básicamente ahí es donde se cuecen las leyes y ahí es donde pasan las cosas. Más que en un Poder Ejecutivo.