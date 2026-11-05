A pedido del arzobispo de Mendoza, ATE postergó el paro en los aeropuertos ante la llegada del Papa

Rodolfo Aguiar, de ATE, anunció la suspensión de medidas de fuerza. Foto: ATE

El pedido de la Iglesia y el gesto al sumo pontífice

El conflicto amenazaba con generar serios inconvenientes logísticos y operativos en el sistema aerocomercial en la antesala del fin de semana largo marcado por la llegada del Sumo Pontífice, programada para el próximo domingo.

Ante este escenario, monseñor Marcelo Colombo intercedió y expresó su profunda preocupación por el impacto que la protesta sindical pudiera tener en la histórica visita.

Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la conferencia de este jueves. Foto: Noticias Argentinas

Desde el sindicato explicaron que atendieron el llamado de las autoridades eclesiásticas:

“No vamos a ser nosotros quienes nos opongamos al encuentro de nuestro pueblo con León XIV y es por esto que hemos decidido atender este pedido de la Iglesia y su compromiso de mediar con el Ejecutivo nacional a los efectos de encontrar una resolución a nuestros reclamos”, señalaron mediante un comunicado.

Asimismo, Aguiar aclaró que la decisión responde estrictamente a una muestra de respeto hacia la máxima autoridad de la Iglesia Católica y los fieles: “En respeto a las distintas creencias religiosas que profesan nuestros afiliados a lo largo y ancho del país, hacemos saber que este es un gesto a León XIV y no lo es ni a Javier Milei ni a Luis Toto Caputo”.

Finalmente, será normal la actividad en el aeropuerto de Mendoza.

El conflicto salarial y operativo sigue en pie

Pese a la tregua temporal, desde ATE remarcaron enfáticamente que el plan de lucha no está cancelado, sino postergado.

El gremio sostiene sus fuertes críticas a las condiciones del sector, denunciando un grave deterioro de las condiciones operativas, problemas de higiene, falta de seguridad técnica y salarios que calificaron como "de hambre". Además, cuestionan el destino de los $220.000 millones anuales que se recaudan en concepto de tasa aérea, señalando que menos de 10% de esos recursos retorna para mejorar la infraestructura o los ingresos del personal.

En este marco de diálogo condicionado, representantes sindicales mantendrán una reunión clave este viernes a las 11 con el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, con el objetivo de encauzar una salida al conflicto.

Por lo pronto, las terminales aéreas del país -incluyendo El Plumerillo en Mendoza- operarán con absoluta normalidad durante la llegada de la comitiva papal, a la espera de lo que suceda una vez concluida la histórica visita.