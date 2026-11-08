Los lavarropas duran mucho, pero tienen una vida útil, así que debes saber que si tienes uno que esté sin uso o roto, puedes transformarlo en un tesoro. En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil.
Si tenés un lavarropas sin uso, tenés un tesoro con su tambor: cómo hacer una cava de vinos
¿No sabes qué hacer con el tambor viejo de tu lavadora? Esta cava de vino es un tesoro del reciclaje para convertirlo en un objeto funcional
Un claro ejemplo de esto es el viejo tambor de lavarropas que suele quedar abandonado o roto en algún rincón del jardín. Lejos de ser una simple basura, su estructura metálica puede ser una excelente idea para reciclarlo y usarlo de forma práctica para cuando tengas invitados y quieras lucir tus botellas de vino.
Reciciclaje: cómo hacer una cava de vino con el tambor del lavarropas
Aunque un viejo lavarropas parezca una chatarra, su estructura metálica, llamada tambor, sirve para decorar el jardín, tu casa o incluso hacerlo funciona como mueble, ya que con él podemos crear objetos decorativos que al verlos, difícilmente creerías que han salido de reciclar un lavarropas viejo.
Es por eso que con uno de esos podes crear tu propua cava o mueble de vinos y lucir tus botellas de forma original dándole un toque único a tu casa.
Para eso vas a necesitar: un tambor de lavarropas viejo o en desuso, varillas metálicas, alambre grueso o barras de acero para formar los soportes de las botellas, madera para fabricar las patas, tornillos y tuercas, taladro y mechas para metal y madera, amoladora o sierra para cortar las varillas y la madera, una lija y finalmente pintura si lo deseas.
Para ponerse manos a la obra lo primero es retirar cualquier resto de suciedad del tambor del lavarropas. Ahora medí el diámetro interior del tambor para calcular el largo que deberán tener las varillas y colocalas de forma cruzada dentro del tambor.
Podés fijar las varillas en los agujeros que ya tiene el tambor o realizar pequeñas perforaciones para asegurarlas con tornillos o tuercas. Luego colocá algunas botellas vacías para comprobar que entren correctamente de forma acostada y con espacio suficiente entre ellas.
Bien ahora cortá cuatro piezas de madera del mismo tamaño, lijalas y si querés aplicales barniz o pintura. Incluso también podés hacer una base en forma de V para que el tambor quede firme y no ruede.
Colocá el tambor sobre las patas y asegurate de que quede estable. Después, fijalo con tornillos resistentes y listo, ¡tu cava reciclada para recibir a tus amigos o familia con vino está lista!
En pocas palabras
- Tambor de lavarropas: podés transformarlo en una original cava de vinos reutilizando este objeto.
- Materiales: necesitarás el tambor, varillas, madera, tornillos, taladro y herramientas de corte.
- Proceso: fija las varillas dentro del tambor para soportar botellas y construye una base estable.