Si tenés un lavarropas sin uso, tenés un tesoro con su tambor: cómo hacer una cava de vinos

Es por eso que con uno de esos podes crear tu propua cava o mueble de vinos y lucir tus botellas de forma original dándole un toque único a tu casa.

Para eso vas a necesitar: un tambor de lavarropas viejo o en desuso, varillas metálicas, alambre grueso o barras de acero para formar los soportes de las botellas, madera para fabricar las patas, tornillos y tuercas, taladro y mechas para metal y madera, amoladora o sierra para cortar las varillas y la madera, una lija y finalmente pintura si lo deseas.

Haz tu propia cava de vino con esta maravillosa idea de reciclaje.

Para ponerse manos a la obra lo primero es retirar cualquier resto de suciedad del tambor del lavarropas. Ahora medí el diámetro interior del tambor para calcular el largo que deberán tener las varillas y colocalas de forma cruzada dentro del tambor.

Podés fijar las varillas en los agujeros que ya tiene el tambor o realizar pequeñas perforaciones para asegurarlas con tornillos o tuercas. Luego colocá algunas botellas vacías para comprobar que entren correctamente de forma acostada y con espacio suficiente entre ellas.

Bien ahora cortá cuatro piezas de madera del mismo tamaño, lijalas y si querés aplicales barniz o pintura. Incluso también podés hacer una base en forma de V para que el tambor quede firme y no ruede.

Colocá el tambor sobre las patas y asegurate de que quede estable. Después, fijalo con tornillos resistentes y listo, ¡tu cava reciclada para recibir a tus amigos o familia con vino está lista!