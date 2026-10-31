Pocos los saben, pero hay 6 prendas de ropa que no deben lavarse con suavizante

Las toallas de baño encabezan la lista. Aunque parezcan suaves, el producto suavizante cubre el tejido e impide que absorban el agua de manera adecuada, volviéndolas menos eficaces para secar. Entonoces para mantenerlas esponjosas, conviene sacudirlas con fuerza antes de colgarlas o usar secadora.

Los paños de microfibra también son telas finas diseñadas para atrapar el polvo y retener la humedad, por lo que el suavizante recubre estas microfibras y disminuye drásticamente su capacidad de limpieza.

Siempre se deben seguir las instrucciones de lavado que aparecen en la etiqueta de cuidado de la prenda.

En cuanto a la ropa de uso diario, la deportiva sufre la mayor cantidad de errores al lavarse. Pues las prendas de entrenamiento están diseñadas para eliminar el sudor del cuerpo y facilitar su evaporación y los componentes del suavizante tapan las fibras sintéticas y bloquean este proceso, impidiendo que la prenda mantenga seca a la persona.

Las prendas impermeables como camperas y abrigos para la intemperie tienen telas especiales y el suavizante puede dañar o interferir con estas capas protectoras.

Ni hablar de la ropa blanca, otra de las prendas que más errores sufre con su lavado porque con el tiempo, los restos químicos acumulados por el suavizante provocan que los tejidos blancos adquieran un tono opaco o apagado. Para conservar su brillo es solo regular la dosis correcta de jabón.

Por último, hay que evitar el suavizante en telas con tratamientos ignífugos, como por ejemplo algunos pijamas de niños. Esto es porque los residuos del producto aumentan la inflamabilidad y debilitan las propiedades de protección térmica y de seguridad.

Es decir, el suavizante además de restar efectividad a estas prendas de ropa, su acumulación prolongada puede provocar rigidez en la tela, menor rendimiento del lavado e incluso irritación en la piel.