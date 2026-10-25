Si tenés perchas sin uso, tenés un tesoro: cómo hacer una plegable y ganar el triple de lugar

Abrir las puertas del placard y sentir que las prendas se chocan entre sí, sobresalen o se caen es una molestia que casi todos compartimos. Pero cuando las barras del placard no dan abasto no hace falta salir corriendo a comprar muebles costosos ni organizadores importados, basta con usar la misma percha y convertirla en un tesoro plegable.
En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil. Un claro ejemplo de esto es esa percha molesta a medio romper que lejos de ser una basura, puede ser clave para colgar tu ropa de forma tal que no ocupe espacio.
Reciclaje: cómo hacer una percha plegable que no ocupe espacio
Con un poco de ingenio y objetos reciclados que seguro tenés guardados en algún cajón, podés fabricar tu propia percha plegable para colgar varias prendas en el espacio de una sola. Esta idea de reciclaje aprovecha la altura libre del ropero en lugar de saturar el ancho del barral, entonces es ideal para ordenar camisas, remeras o pantalones sin arrugarlos.
Los materiales necesarios para ponerse manos a la obra es una percha de madera resistente y otros materiales de carpintería. Si la percha no esá rota, puedes hacerle un corte al medio y ponerle una bisagra para que esta se doble sin problemas. En caso de que este rota puedes solo poner la bisagra con los clavos correspondientes.
Una vez colocado el pliegue, hay que unir con cinta adhesiva la parte de abajo de la percha, es decir la que quedó suelta y ahora cuando cuelgues la ropa podrás plegar la percha y guardarla dentro del placard.
Beneficios de esta idea de reciclaje
- La percha tiene una forma versátil que permite transformarla con facilidad.
- Es un gran de espacio horizontal..
- Tiene ahorro económico.
Reduce residuos y le da una segunda vida útil a elementos de descarte cotidiano.
- Ayuda a un mejor cuidado de las prendas.
- Ayuda a una organización práctica según el tipo de ropa.
- Llevar a cabo esta idea lleva poco tiempo.
En pocas palabras
- Reciclaje de perchas: transformá soportes rotos o en desuso en un organizador plegable para optimizar espacio en el placard.
- Ahorro y practicidad: con materiales sencillos y pocos minutos, creá un sistema para colgar ropa que maximiza el lugar disponible.
- Beneficios: reduce residuos, genera ahorro económico y mejora la organización y el cuidado de las prendas.