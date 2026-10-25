Si tenés perchas sin uso, tenés un tesoro: cómo hacer una plegable y ganar el triple de lugar

En una época donde la reutilización y el reciclaje se han convertido en consumo consciente, muchos objetos cotidianos pueden tener una segunda vida útil. Un claro ejemplo de esto es esa percha molesta a medio romper que lejos de ser una basura, puede ser clave para colgar tu ropa de forma tal que no ocupe espacio.

Reciclaje: cómo hacer una percha plegable que no ocupe espacio

El primer paso de esta idea de reciclaje.

Con un poco de ingenio y objetos reciclados que seguro tenés guardados en algún cajón, podés fabricar tu propia percha plegable para colgar varias prendas en el espacio de una sola. Esta idea de reciclaje aprovecha la altura libre del ropero en lugar de saturar el ancho del barral, entonces es ideal para ordenar camisas, remeras o pantalones sin arrugarlos.