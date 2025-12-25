Lavar la ropa con sal: por qué sugieren hacerlo y para qué sirve

Las propiedades de la sal ayudan a potenciar los efectos y la acción del detergente, previniendo que la ropa se decolore y pierda su forma original, por nombrar algunos de los beneficios.

Por qué recomiendan lavar la ropa con sal

Inicialmente, tienes que saber que la sal ayuda a que los tintes se adhieran mejor a las fibras, evitando que la ropa se decolore con el lavado. Si se aplica de manera particular, también puede ayudar a eliminar las manchas difíciles.