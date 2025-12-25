Lavar la ropa con sal: por qué sugieren hacerlo y para qué sirve

Además del jabón y el detergente, el hecho de lavar la ropa con productos caseros puede tener grandes beneficios en múltiples formas. En este sentido, uno de los más destacados es la sal, reconocida por muchos por la gran cantidad de ventajas que puede causar en tus distintas prendas.
Las propiedades de la sal ayudan a potenciar los efectos y la acción del detergente, previniendo que la ropa se decolore y pierda su forma original, por nombrar algunos de los beneficios.
Por qué recomiendan lavar la ropa con sal
Inicialmente, tienes que saber que la sal ayuda a que los tintes se adhieran mejor a las fibras, evitando que la ropa se decolore con el lavado. Si se aplica de manera particular, también puede ayudar a eliminar las manchas difíciles.
A la hora de usarla en el lavarropas, muchas personas encuentran a la sal como un ingrediente casero para suavizar la ropa, dejándola mucho más suave al tacto.
Agregar sal al ciclo de lavado puede ayudar a mantener los colores vibrantes de las prendas. Además, su aplicación también evita que la ropa se deforme o se achique, un problema muy común con el paso del tiempo.
Ya lo sabes, si quieres sumar ingredientes caseros para lavar tu ropa, la sal aparece como una de las opciones más beneficiosas y altamente recomendadas, puesto que incluso puedes aplicarla de diversas maneras.
Cómo usar la sal a la hora de lavar la ropa
- Lavado general: agrega una cucharada de sal al ciclo de lavado junto con el detergente, especialmente en lavados de ropa oscura.
- Para fijar colores: remoja la ropa en una solución de agua fría y sal antes de lavarla para ayudar a fijar los colores.
- Para eliminar manchas: mezcla sal con agua para crear una pasta y aplícala sobre la mancha antes de lavar la prenda.