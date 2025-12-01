Trucos de limpieza y lavado para que tu ropa siempre huela bien

Un tip extra es agregar un chorrito de vinagre en el compartimento del suavizante, ya que neutraliza los olorres y deja la ropa más suave.

Ropa limpia Colocar un exceso de jabón puede dejar la ropa pesada y con restos de producto.

No dejar la ropa en el lavarropas

Si no quieres que tu ropa quede con olor feo o a humedad, es muy importante retirarla del lavarropas cuando haya terminado el ciclo de lavado. También se aconseja no guardar la ropa cuando la misma todavía está húmeda, ya que esto también genera mal olor en las prendas.

Usa perfume

Te aconsejamos crear un perfume o aromatizador casero para ropa colocando en un envase con rociador 2 tapitas de suavizante, 1 tapa de alcohol y el resto de agua. Agitá bien antes de usar y aplicalo en la ropa antes de usarla.

Aromatiza el placard y los cajones

Para perfume los cajones y el placard, te aconsejamos usar una bolsita de organza y llenarla de arroz y unas gotitas del aceite esencial que más te guste (rosas, lavanda, menta, etc). También puedes rellenar la bolsita de organza con restos de jabón de tocador.

Otra opción es empapar pequeñas bolitas o discos de algodón con aromatizante o perfume. Esto ayudará a que tu ropa huela siempre bien.

Ordenar ropa Aromatizar el placard y los cajones ayuda a mantener un aroma agradable en la ropa.

Lavar el lavarropas

Aunque no lo creas, el lavarropas también debe lavarse. Si tiene la opción "limpieza de tambor", usala. Si no, podés elegir un ciclo caliente (60-90°) en 400 rpm. Agrega vinagre blanco en todos los compartimentos y hacelo 2 veces.

Revisa la goma o fuelle y retira restos de pelos, pelusas y suciedad, ya que esto también genera mal olor y manchas en la ropa.