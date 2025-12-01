Al momento de lavar la ropa, siempre esperamos que la misma quede suave e impregnada con un agradable aroma. Por suerte existen algunos trucos para que esto ocurra y para que perfume perdure por mucho tiempo.
Trucos de limpieza y lavado para que tu ropa siempre huela bien siempre
Medir bien las cantidades de productos
Muchas personas creen que para que la ropa huela bien y por mucho tiempo hay que emplear grandes cantidades de jabón, pero esto es erróneo. Si querés que la ropa huela bien todo el día, es importante usar jabón y suavizante, y siempre hay que seguir las instrucciones del envase. Cada marca especifica cuánto producto hay que usar, porque en muchos casos cuando usamos de más la ropa termina quedando con restos de jabón, pesada o con olor raro.
Un tip extra es agregar un chorrito de vinagre en el compartimento del suavizante, ya que neutraliza los olorres y deja la ropa más suave.
No dejar la ropa en el lavarropas
Si no quieres que tu ropa quede con olor feo o a humedad, es muy importante retirarla del lavarropas cuando haya terminado el ciclo de lavado. También se aconseja no guardar la ropa cuando la misma todavía está húmeda, ya que esto también genera mal olor en las prendas.
Usa perfume
Te aconsejamos crear un perfume o aromatizador casero para ropa colocando en un envase con rociador 2 tapitas de suavizante, 1 tapa de alcohol y el resto de agua. Agitá bien antes de usar y aplicalo en la ropa antes de usarla.
Aromatiza el placard y los cajones
Para perfume los cajones y el placard, te aconsejamos usar una bolsita de organza y llenarla de arroz y unas gotitas del aceite esencial que más te guste (rosas, lavanda, menta, etc). También puedes rellenar la bolsita de organza con restos de jabón de tocador.
Otra opción es empapar pequeñas bolitas o discos de algodón con aromatizante o perfume. Esto ayudará a que tu ropa huela siempre bien.
Lavar el lavarropas
Aunque no lo creas, el lavarropas también debe lavarse. Si tiene la opción "limpieza de tambor", usala. Si no, podés elegir un ciclo caliente (60-90°) en 400 rpm. Agrega vinagre blanco en todos los compartimentos y hacelo 2 veces.
Revisa la goma o fuelle y retira restos de pelos, pelusas y suciedad, ya que esto también genera mal olor y manchas en la ropa.