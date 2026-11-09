Laila escucha el dolor de los demás en Lourdes y ahora viajó a Córdoba para recibir la bendición del Papa

Para Laila, la experiencia tiene además un antecedente imborrable. En 1986 pudo ver a Juan Pablo II durante su visita a Mendoza. No consiguió llegar hasta el lugar donde celebraba la misa, pero sí estuvo en el recorrido por donde pasó y desde donde impartía sus bendiciones.

"Ver a Juan Pablo II fue maravilloso y ahora tengo otra oportunidad con León XIV"

"Me pareció maravilloso. Imaginate que ahora, tantos años después, tengo otra oportunidad. Es algo muy esperado y muy especial para mí", recuerda.

Esta vez, el encuentro será con León XIV, un pontífice al que sigue con especial admiración. Hay algo de su manera de hablar y de acercarse a la gente que la conmueve. "Me parece un Papa muy cercano, muy piadoso. Sus palabras son claras, sus objetivos también. Lo que dice le sale del corazón y eso se siente. Para mí es maravilloso, es un enviado de Dios a la Tierra", expresa.

Pero Laila no piensa solamente en lo que pueda vivir durante esas horas en Córdoba. En su equipaje lleva también los nombres y las historias de muchas personas. Su familia, sus amigos, los enfermos, quienes atraviesan dificultades y toda esa comunidad del santuario que, por distintos motivos, no pudo sumarse al viaje.

Laila Moyano estuvo presente durante la visita del Papa Juan Pablo II a Mendoza, en abril de 1987.

"Quiero que esa bendición llegue a todos los necesitados, a la gente que me acompaña en el caminar de mi vida, a mi familia, a mis amigos, a los enfermos y a toda la gente del santuario. Quiero transmitirles lo que sienta y compartir con ellos esa experiencia", explica.

Quizás por eso su trabajo cotidiano en Lourdes adquiere un significado especial cuando habla de este viaje. La Secretaría del Santuario es mucho más que una oficina. Es una puerta de entrada para quienes llegan buscando información, pero también un espacio de escucha y acompañamiento.

Allí recibe a personas que necesitan conocer qué hacer con las cenizas de un ser querido, cómo depositarlas en el santuario o cuáles son los pasos para realizar ese procedimiento. Son consultas atravesadas por el duelo, por la ausencia y por el dolor de haber perdido a alguien. Laila procura explicar, orientar y, sobre todo, ofrecer tranquilidad.

"La gente llega al santuario con dolor", dijo Laila

"Generalmente la gente llega herida por el dolor de haber perdido a un ser querido. Una trata de acompañarla, explicarle y darle la atención que necesita en ese momento. Es muy importante que se vaya con sus dudas aclaradas y con un poco de paz", cuenta.

También acompaña a las familias que se acercan para bautizar a sus hijos. Los papás reciben charlas y orientación para comenzar ese camino de formación religiosa junto con sus pequeños. A eso se suman los peregrinos y visitantes que quieren conocer la historia del santuario y descubrir el significado de ese lugar.

"Es un trabajo muy bonito. Me gusta recibir a la gente, acompañarla y tratar de que cuando salga de la Secretaría se vaya con sus conocimientos un poco más claros. Es muy lindo poder ayudar", dice.

En ese contacto cotidiano con quienes llegan cargados de inquietudes, Laila encuentra también una manera de vivir su fe. Escuchar, explicar, acompañar y estar disponible para el otro forman parte de una tarea que, aunque muchas veces transcurre lejos de los grandes acontecimientos, tiene una enorme importancia para quienes necesitan una palabra o una orientación.

El santuario de Lourdes, un lugar donde muchos fieles se acercan con dolor, angustia y también agradecimiento.

Ahora le toca a ella vivir una experiencia diferente. No sabe si podrá estar cerca del Papa, si lo verá personalmente o si tendrá que seguir el encuentro a la distancia. Pero nada de eso parece quitarle entusiasmo.

"Aunque lo vea de lejos o en una pantalla, como sea, yo sé que voy a estar ahí con él", asegura.

Y hay algo más que quiere llevarse de Córdoba: la certeza de sentirse acompañada por Dios, de la mano de Jesús y María. "Para mí es llenarme el corazón de todo ese amor que Dios nos manda a través de Jesús. Es un canto a la esperanza y saber que no estamos solos en nuestra vida".

Este lunes emprendieron el viaje rumbo a Córdoba

Este lunes, a las 15, cuando el micro emprendió el camino desde Mendoza, Laila ya llevaba consigo mucho más que una valija y la emoción de conocer al Papa. Lleva también las preocupaciones de quienes atiende a diario, los recuerdos de aquella visita de Juan Pablo II en 1987 y el deseo de regresar con una bendición para compartir.

Porque durante buena parte de su vida fue ella quien recibió a otros en busca de consuelo. Esta vez viajó para recibirlo y volver a repartirlo.