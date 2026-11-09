"La vida es más simple": el descubrimiento de un argentino tras cruzar Corea del Sur en bicicleta

Los caminos para bicicletas de Corea del Sur. Santi Caranza cruzó ese país. En total, calcula que fueron unos 700 kilómetros pedaleando. Imagen: bikeforums.net

Una caída reveladora

¿Y la gente? "Pensé que iba a conocer más personas en el camino, pero realmente fue muy poca la gente que conocí; estuve prácticamente siempre solo", admite Santi. Los coreanos tienen su forma de ser y la extroversión argentina no siempre sintoniza.

Pero siempre aparece alguien. No necesariamente coreano.

"Estaba subiendo una montaña muy dura, me bajé a caminar porque no daba más y justo pasaron tres personas de Uzbekistán. Al ver que yo no era coreano, nos saludamos y ellos me contaron de dónde eran. Un poco después, al bajar, uno de estos chicos se cayó. Se reventó la cara con sangre y un pie se le explotó en la zapatilla, raspado por todos lados. Eso me hizo darme cuenta de que yo no iba muy preparado, no tenía ni una curita", cuenta el actor en diálogo con Diario UNO.

El herido sobrevivió y el grupo de uzbecos invitó a Caranza a comer para celebrar. "Me contaron que en su cultura los padres les eligen las novias; que llegan vírgenes al casamiento y que, cuando se casan, la esposa se va a vivir a la casa del hombre con los padres de él, y la novia es la que se encarga de mantener el hogar de los suegros. Me chocó un poco porque eran pibes de mi edad, que usaban Instagram, pero con unas cosas rarísimas como esas".

Caranza pedaleaba con preguntas, con búsquedas. Moviéndose. Como sentenció el aventurero Apsley Cherry-Garrard: "La exploración es la expresión física de la pasión intelectual".

La cara de Santi Caranza revela que a veces no entendía una jota de Corea del Sur. Foto: gentileza.

Pedaleo en soledad

Saliendo de las ciudades, Caranza descubrió una Corea que casi nadie conoce fuera de sus límites.

"Yo siempre imaginé que en el campo, en el interior, iba a ser más fácil contactarme con la gente. No fue así. La gente en los pueblos chiquitos del campo es bastante mala onda, sobre todo los adultos mayores", observa.

El viajero atribuye esa parquedad a las experiencias que los coreanos han tenido con la guerra y con la presencia de potencias extranjeras. "A lo mejor nos meten a todos en la misma bolsa", conjetura.

Otro aspecto que lo sorprendió es la modernidad como mandato, casi como obligación. Los coreanos -notó- tienden a reemplazar los edificios y objetos viejos en una fiebre por proyectarse hacia el futuro.

"Tienen una cultura de la innovación en todo sentido, también en la arquitectura. Estás en pueblitos que son caseríos y no ves casas antiguas; todo lo tratan de hacer a nuevo. Donde sí conseguí ver elementos más antiguos fue en los templos budistas", comenta.

Una calle de Corea del Sur fotografiada por el viajero mendocino. Foto: gentileza.

Dentro de sí también conoció paisajes sorprendentes.

"Aprendí en este viaje que no es lo mismo estar solo que la soledad. Porque yo realmente estuve muy solo durante el viaje, pasaba días sin hablar con nadie, pero nunca sentí la soledad. Y eso tiene que ver, creo, con tener un objetivo, un plan, una idea que querés concretar. La bici se convirtió en una especie de meditación, porque estaba muy conectado con la naturaleza, con el pedaleo, con el aquí y ahora, y eso me generaba una felicidad muy grande", recapitula.

"Aprendí que no es lo mismo estar solo que la soledad", dice Santi Caranza después de haber pedaleado más de 650 kilómetros. En la foto, uno de los tramos por los que anduvo con su bicicleta. Foto: gentileza.

Lo poco que necesitamos

El idioma era otra barrera, pero -actor al fin- Caranza cuenta que tomó conciencia de que la comunicación humana pasa en grandísima medida por lo no verbal.

"Yo podía comunicarme sin hablar una sola palabra en coreano con mucha gente, simplemente a través de gestos, con señas. Teniendo buena voluntad de las dos partes, te comunicás perfecto si necesitás comer, dormir, ir a una farmacia o explicar más o menos un problema", cuenta.

Pero en los detalles surgían malentendidos hilarantes. "Después hay cosas que tenés que aprender; por ejemplo, en Corea, para decirte que no, en vez de hacer el gesto con la cabeza de izquierda a derecha, ellos hacen como una cruz con los brazos, pero la cabeza te la mueven de arriba para abajo, como diciéndote que sí. ¡Eso me confundía!".

Repasa. Reflexiona. Y agrega que otro clic fue darse cuenta de lo poco que necesitamos para vivir. "Realmente tenemos muchísimas cosas al pedo. Cargamos ropa, ideas, un montón de cosas que no necesitamos; la vida es mucho más simple. Llevé muchísima más ropa de la que necesitaba. Llegué a dormir en lugares donde la habitación era literalmente la cama y listo".

Una noche surcoreana, desde la bici de Santiago. Foto: gentileza.

El viaje le enseñó "a ir a las bases y a disfrutar ese día a día, sin necesitar tantas cosas materiales. Tengo en mi placard cantidades de ropa que ahora veo y digo: '¿Para qué tengo tanto si con una décima parte puedo estar bien?'".

La libertad que no siempre se ve

Trasladarse hasta la otra punta del mundo permite valorar lo diferente, pero también lo propio. En algún momento de su pedaleo casi infinito, Caranza fue amasando ideas sobre su propia cultura. Sobre la forma de ser de los argentinos.

"Una de las cosas que valoré en la comparación es la libertad que tenemos en la Argentina. Somos libres en el sentido de que uno acá puede estudiar la carrera que quiera, se puede cambiar, puede volver, podés trabajar, podés renunciar, te pueden echar y nadie se preocupa tanto por eso", revela.

Compara: "En Corea, la gente vive con un nivel de exigencia impresionante. Si no tienen determinados niveles de estudio, no pueden acceder a ciertas carreras. Una carrera significa relacionarte con cierta gente con la que, si no, no vas a cruzarte jamás. Y si a uno lo echan de su trabajo, eso puede convertirse en un gran problema para volver a conseguir empleo".

Otro tanto con la estética. "En eso están obsesionados. Entonces a la gente que tiene sobrepeso le cuesta conseguir trabajo, por la idea de que si no podés cuidar tu cuerpo, tampoco podrías cuidar un empleo. Tienen muchas restricciones y viven muy, muy estructurados".

La bicicleta, unas remeras y unos calzoncillos. El equipaje del viajero para cruzar Corea del Sur.

La vuelta

La conversación puede seguir por horas, pero llega el momento de ir cerrando. El periodista, el entrevistado -¡y el lector!- necesitan volver a sus respectivas existencias. Y, en alguna medida, a sus soledades.

"Nadie nos enseña eso, y es muy bueno aprender a disfrutar de uno mismo. Se disfruta mucho esa conexión cuando la encontrás", reflexiona Santi.

Luego, lo más difícil. Volver a la matrix. "Es mucho más difícil que cruzar el planeta, ir a Corea, agarrar una bicicleta y cruzar el país. Uno se tiene que volver a acostumbrar a la rutina, a la normalidad de las cosas, y después de tanta adrenalina, uno entra como en una especie de meseta en el retorno. Encontrar motivación se vuelve complejo. Pero bueno, es necesario también: uno no podría vivir con la otra adrenalina todo el tiempo".

Las aventuras de Santi Caranza pueden seguirse acá.