Santi Caranza se fue de Mendoza a Corea del Sur y encontró un mundo de sorpresas arriba de una bicicleta

Faltaba alquilar la bicicleta, estudiar mapas y largarse al camino. Antes, Santi tuvo una experiencia como espectador de fútbol. “Invitado por la Liga coreana, pude presenciar un partido de ascenso”, tiró, divertido. “Y fue impresionante. La costumbre es que, cuando terminan de jugar, los dos equipos saludan a las hinchadas contrincantes... nada que ver con Argentina”.

Santi no deja de sorprenderse ante la demencial distancia cultural entre Argentina y Corea del Sur. Sin embargo, el contacto humano siempre llega. Foto: gentileza Santi Caranza.

De los robots pasó al palacio Gyeongbokgung, el principal palacio real de la dinastía Joseon, construido en 1395. Lo antiguo y lo novísimo mezclados, conviviendo a pesar del contraste.

Después llegó el momento de pedalear. El puerto de Incheon marcó el inicio de un trayecto que empieza en el noroeste y termina en el sureste del país. Horas y horas sobre una bicicleta, a través de un terreno donde cada día florece lo inesperado a pesar del afán previsor de los surcoreanos.

Santi en Incheon. El inicio de su aventura. Foto: gentileza Santi Caranza.

Pasa que viajar entre sociedades tan distintas significa, muchas veces, desaprender lo que uno considera obvio.

“En una especie de parrilla coreana al costado de la ruta, quise entrar a comer. Me empezaron a gritar que me fuera. Entonces intenté en otro lugar que había al lado. Salió una señora que, de muy mala manera, también me dijo que retirara. Después salió un tipo y me explicó que estaba muy mal visto que yo entrara a ese lugar solo. Se supone que si iba ahí, tenía que estar acompañado. Rarísimo”, recapituló Santi.

El viento, los pedales, el pensamiento o el silencio. El viaje de Caranza es, como todo viaje verdadero, una expedición hacia uno mismo. Foto: gentileza Santi Caranza.

Santi comenta sus experiencias en su cuenta de Instagram, @santicaranza. Foto: gentileza.

Siempre adelante

Se nota, en los videos que comparte Santi en las redes, que mientras pedalea está sopesando el camino. Tanteando. Buscando direcciones. No para encontrar verdades portentosas, sino para recuperar las pequeñas maravillas que -a veces sin saberlo- nos rodean.

Contó que pasó por la frontera con Corea del Norte y le impactó que detrás de una línea hubiera una realidad tan distinta a la del primermundismo de los surcoreanos.

“Hice 400 kilómetros y no vi un solo perro callejero”, comentó esta semana. Y así: cada día un asombro.

Corea del Sur según los ojos del viajero en bici: mucha tecnología, pero también naturaleza y espacio para lo no planificado. Foto: gentileza Santi Caranza.

Asia tiene una larga tradición de cronistas viajeros. Y, de hecho, el recorrido por Corea del Sur es un clásico de ese país. Esta foto muestra la ruta para bicicletas que ha sido preparada para ese trayecto.

Huertas, campos, rascacielos; callecitas mínimas que llevan a un rincón que se revela en medio de la noche. Eso y más aparece en las crónicas viajeras de este mendocino que se busca.

Su enfoque refleja el placer de perderse y retomar el camino, de conectar con personas cuyas palabras él tampoco conoce.

Y no es que Santi Caranza vaya a cambiar de idioma ni de nombre. Es que salirse de los lugares fijos abre puertas inesperadas. Hacia afuera, pero también hacia adentro.