Las cámaras de seguridad permitieron identificar a quienes sustrajeron la bicicleta.

Un operativo en Godoy Cruz y un hombre detenido

El robo ocurrió durante la noche del jueves 19 de noviembre, cuando la familia había dejado estacionada su camioneta para ir a cenar a un restaurante del centro mendocino. Al regresar, encontró una de las ventanillas rotas y advirtió que habían sustraído la bicicleta, dos cascos y otros elementos de protección.

A partir de la denuncia, efectivos de la División Robos y Hurtos comenzaron una investigación que incluyó testimonios y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad. Las tareas permitieron identificar a personas presuntamente relacionadas con el hecho.

Después de varios días de investigación, la policía logró detener al ladrón en Godoy Cruz.

Con intervención de la Oficina Fiscal de Capital, la Policía realizó allanamientos en Godoy Cruz y Guaymallén. Durante los procedimientos un hombre resultó detenido y secuestró prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

La búsqueda de la bicicleta continuó hasta que los investigadores obtuvieron información sobre su posible ubicación. Finalmente, los efectivos llegaron al barrio La Gloria, de Godoy Cruz, donde encontraron la bicicleta en uno de los pasillos.

Una bicicleta especial para competir

La recuperación tiene un significado especial para la familia. Como había contado Emiliano Coria a Diario UNO, la bicicleta no era un rodado convencional: estaba especialmente calibrada para las características y necesidades del niño, que compite en BMX.

Cuando ocurrió el robo, la familia temía perder también la posibilidad de que el pequeño participara del campeonato. Sin embargo, un amigo de Santiago del Estero le prestó su bicicleta para que pudiera presentarse en la competencia.

Ahora, después de varios días de incertidumbre, el chico volverá a tener su añorada bici. La entrega está prevista para este sábado a las 14, cuando la Policía se la restituya a su papá.