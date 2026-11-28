Un periodista de Chaco fue detenido acusado de haber atropellado y matado a un policía durante un control vial, escapar de la escena y desviar la investigación hacia otro vehículo. Se trata de Romildo Lavia Rachz, quien quedó imputado por homicidio culposo agravado por la fuga tras la muerte del sargento primero Juan José Sandoval, de 37 años.
Atropelló y mató a un policía pero acusó a otro conductor: quién es el periodista detenido por la tragedia
Un periodista fue detenido por atropellar y matar a un policía. Cuando lo frenaron, aseguró que fue otro conductor que fue detenido. Ahora se liberó a esa persona y se detuvo al comunicador. Ocurrió en Chaco
El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo pasado sobre la Ruta Provincial 9, entre Miraflores y Juan José Castelli, luego del Festival de la Chacarera del Monte Impenetrable. Según la acusación fiscal, Lavia Rachz manejaba una Toyota Hilux blanca y, ante las señas con linterna para bajar la velocidad, cambió de carril, aceleró y embistió a Sandoval, quien estaba sentado en una silla plegable sobre la banquina y murió horas más tarde en el hospital local.
La maniobra para culpar a una Amarok y el giro en la causa
Tras el impacto, la camioneta siguió su marcha y fue interceptada por un patrullero cerca del frigorífico municipal de Castelli. Según declaró uno de los policías, el conductor de la Hilux dijo sin que le preguntaran: “Fue una Amarok blanca”, lo que llevó a que los agentes lo dejaran seguir y concentraran la búsqueda en ese rodado.
Poco después, la Policía demoró a un hombre de 33 años que circulaba en una Volkswagen Amarok blanca junto a otras cinco personas y dio positivo en el test de alcoholemia (1,47 gramos por litro). Sin embargo, con el correr de los días la pesquisa dio un giro decisivo a partir de nuevas pruebas:
- Un chofer de ambulancia y otros testigos afirmaron haber visto una Toyota Hilux blanca a alta velocidad por la zona, según publicó Diario Chaco.
- Uno de los agentes que persiguió la Hilux recordó luego haber visto una parte del guardabarros o del paragolpes delantero desprendida.
- En un allanamiento ordenado por el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, secuestraron la Hilux de Lavia Rachz y detectaron una marca de impacto, rastros de color azul en un lateral —que podrían corresponder al uniforme o a la silla de la víctima— y fragmentos compatibles con un cono de tránsito y cintas refractarias debajo del vehículo.
Con esos elementos, la fiscalía ordenó la detención del periodista y dispuso la libertad por falta de mérito del conductor de la Amarok.
Suspensión televisiva, defensa y despedida con honores
Tras conocerse la imputación, Canal 9 del Chaco suspendió la emisión de El Impenetrable TV, el programa que Lavia Rachz conducía y coproducía, por respeto a la memoria del efectivo fallecido y ante la situación judicial del comunicador. Por su parte, su abogado defensor, Miguel Lukach, pidió su excarcelación y sostuvo que por ahora “son todas conjeturas” y que aún faltan incorporar pericias oficiales al expediente.
En tanto, Juan José Sandoval —oriundo de Resistencia y radicado en Castelli junto a su esposa y sus dos hijos— fue despedido con honores por la Policía del Chaco, que además inició trámites para otorgarle una jerarquía post mortem por haber perdido la vida en cumplimiento del deber.
En pocas palabras
- Periodista detenido: Romildo Lavia Rachz fue imputado por homicidio culposo agravado.
- Giro en la causa: Testigos y pruebas secuestradas apuntan al periodista como autor del hecho.
- Solidaridad policial: El sargento Juan José Sandoval fue despedido con honores tras su muerte.