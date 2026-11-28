Poco después, la Policía demoró a un hombre de 33 años que circulaba en una Volkswagen Amarok blanca junto a otras cinco personas y dio positivo en el test de alcoholemia (1,47 gramos por litro). Sin embargo, con el correr de los días la pesquisa dio un giro decisivo a partir de nuevas pruebas:

Un chofer de ambulancia y otros testigos afirmaron haber visto una Toyota Hilux blanca a alta velocidad por la zona, según publicó Diario Chaco.

Uno de los agentes que persiguió la Hilux recordó luego haber visto una parte del guardabarros o del paragolpes delantero desprendida.

En un allanamiento ordenado por el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, secuestraron la Hilux de Lavia Rachz y detectaron una marca de impacto, rastros de color azul en un lateral —que podrían corresponder al uniforme o a la silla de la víctima— y fragmentos compatibles con un cono de tránsito y cintas refractarias debajo del vehículo.

Con esos elementos, la fiscalía ordenó la detención del periodista y dispuso la libertad por falta de mérito del conductor de la Amarok.

Suspensión televisiva, defensa y despedida con honores

Tras conocerse la imputación, Canal 9 del Chaco suspendió la emisión de El Impenetrable TV, el programa que Lavia Rachz conducía y coproducía, por respeto a la memoria del efectivo fallecido y ante la situación judicial del comunicador. Por su parte, su abogado defensor, Miguel Lukach, pidió su excarcelación y sostuvo que por ahora “son todas conjeturas” y que aún faltan incorporar pericias oficiales al expediente.

En tanto, Juan José Sandoval —oriundo de Resistencia y radicado en Castelli junto a su esposa y sus dos hijos— fue despedido con honores por la Policía del Chaco, que además inició trámites para otorgarle una jerarquía post mortem por haber perdido la vida en cumplimiento del deber.