Una bebé de un mes fue encontrada muerta dentro de una vivienda en construcción en el barrio Playa Los Lobos, en Miramar, en medio de un operativo que se había iniciado días atrás por la desaparición de un grupo familiar integrado por adultos, niños, niñas y adolescentes. Por el hecho quedó detenido el padrastro de la madre de la niña, un hombre de 52 años, imputado por homicidio agravado por alevosía.
Encontraron sin vida a una bebé de un mes en una obra: qué fue lo que ocurrió
El cuerpo fue hallado en una obra del barrio Playa Los Lobos y el acusado, de 52 años, quedó imputado por homicidio agravado por alevosía. El hecho ocurrió en Miramar
La causa comenzó el 23 de noviembre, cuando vecinos de la familia advirtieron que ninguno de sus integrantes había sido visto durante un tiempo prolongado y dieron aviso a la Policía. A partir de esa denuncia se activó un protocolo de búsqueda con intervención de distintas dependencias y del Departamento de Investigaciones (DDI), que desplegaron rastrillajes y entrevistas entre Miramar, Mar del Plata y Chapadmalal.
Cómo dieron con la familia y hallaron el cuerpo de la bebé
Durante las tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar a parte del grupo familiar en una vivienda situada en la zona de Peralta Ramos al 4600, en Mar del Plata, aunque al ingresar constataron que la bebé de un mes no estaba allí. Por orden del fiscal interviniente, Rodolfo Moure, los integrantes de la familia y el hombre bajo sospecha fueron trasladados a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata, mientras se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.
Con la menor aún sin aparecer, la pesquisa avanzó hasta dar con el lugar donde se encontraba el cuerpo:
- Con el acompañamiento de una de las mujeres del grupo, los investigadores llegaron a una obra en construcción ubicada en la calle Las Ballenas, entre Las Almejas y Los Nautilos, en Playa Los Lobos, al sur de Mar del Plata y a pocos kilómetros de Chapadmalal.
- En el interior de esa propiedad hallaron sin vida a la bebé de un mes.
- Personal de Policía Científica y una médica de la fuerza realizaron las primeras pericias y el examen preliminar en la escena.
Imputación y traslado a la cárcel de Batán
Con los primeros resultados de las diligencias, el fiscal Rodolfo Moure dispuso la aprehensión del padrastro de la madre de la víctima, de 52 años, bajo la calificación de homicidio agravado por alevosía.
Tras ser llevado a la sede fiscal para prestar declaración, el imputado fue alojado en la Unidad Penal N.º 44 de Batán. En tanto, la Fiscalía Descentralizada de Miramar mantiene abierta la investigación para determinar con precisión cómo y en qué circunstancias ocurrió la muerte de la niña.
En pocas palabras
- Bebé de un mes: Hallada muerta en una obra en construcción en Miramar.
- Imputación: Detuvieron al padrastro de la madre por homicidio agravado por alevosía.
- Investigación: Se activó un operativo por la desaparición de un grupo familiar.