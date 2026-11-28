La causa comenzó el 23 de noviembre, cuando vecinos de la familia advirtieron que ninguno de sus integrantes había sido visto durante un tiempo prolongado y dieron aviso a la Policía. A partir de esa denuncia se activó un protocolo de búsqueda con intervención de distintas dependencias y del Departamento de Investigaciones (DDI), que desplegaron rastrillajes y entrevistas entre Miramar, Mar del Plata y Chapadmalal.

Cómo dieron con la familia y hallaron el cuerpo de la bebé

Durante las tareas investigativas, los efectivos lograron ubicar a parte del grupo familiar en una vivienda situada en la zona de Peralta Ramos al 4600, en Mar del Plata, aunque al ingresar constataron que la bebé de un mes no estaba allí. Por orden del fiscal interviniente, Rodolfo Moure, los integrantes de la familia y el hombre bajo sospecha fueron trasladados a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Mar del Plata, mientras se dio intervención al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño.