De acuerdo con lo informado por la propia fuerza, el efectivo realizaba un “seguimiento controlado” junto a otro policía detrás de un hombre que circulaba en motocicleta. Por motivos que todavía se están investigando, Batalla impactó de lleno contra el acoplado de un camión y falleció a causa del choque.

Duelo institucional, banderas a media asta y mensajes oficiales

La noticia generó un profundo impacto dentro de la institución y llevó a suspender de inmediato un acto de gala previsto para las 19.15 de ese mismo martes, debido a que el episodio enlutó a la fuerza.