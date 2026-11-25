Un trágico accidente en Córdoba conmocionó a toda la fuerza de seguridad provincial de Córdoba tras la muerte del cabo primero Facundo Alfredo Batalla, integrante del Departamento Motocicletas Sur de la Policía de Córdoba, quien chocó con su moto contra el acoplado de un camión mientras participaba de una persecución. El hecho ocurrió este martes en el cruce de avenida 11 de Septiembre y Hermanos Warnes, en el barrio Coronel Olmedo de la capital cordobesa.
Una trágica persecución y un policía muerto al chocar contra un camión
Un policía murió en Córdoba mientras se encontraba persiguiendo a un motociclista. Duelo y bandera a media asta
De acuerdo con lo informado por la propia fuerza, el efectivo realizaba un “seguimiento controlado” junto a otro policía detrás de un hombre que circulaba en motocicleta. Por motivos que todavía se están investigando, Batalla impactó de lleno contra el acoplado de un camión y falleció a causa del choque.
Duelo institucional, banderas a media asta y mensajes oficiales
La noticia generó un profundo impacto dentro de la institución y llevó a suspender de inmediato un acto de gala previsto para las 19.15 de ese mismo martes, debido a que el episodio enlutó a la fuerza.
Tras conocerse el fallecimiento del policía en Córdoba, distintas autoridades provinciales difundieron mensajes de acompañamiento y homenaje:
- Martín Llaryora: el gobernador expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del cabo primero, destacó la vocación de servicio de los policías que arriesgan su vida a diario y dispuso que las banderas del Centro Cívico del Bicentenario queden a media asta en señal de duelo.
- Juan Pablo Quinteros: el ministro de Seguridad provincial se dirigió a la familia del agente para ponerse a disposición, resaltó lo que significa despedir a un compañero dentro de la fuerza y cerró su mensaje con una despedida personal hacia Batalla.
Mientras continúa la investigación para establecer con precisión cómo se produjo el choque durante la persecución, la muerte del efectivo policial dejó un fuerte golpe tanto en sus compañeros de patrulla como en el gobierno de Córdoba.
En pocas palabras
- Persecución fatal: Un policía de Córdoba murió al chocar su moto contra un camión durante una persecución.
- Identidad de la víctima: El cabo primero Facundo Alfredo Batalla, de 32 años, falleció en el acto.
- Duelo provincial: El gobernador Martín Llaryora dispuso banderas a media asta en señal de duelo institucional.