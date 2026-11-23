Las cámaras de seguridad de la cuadra muestran el momento en que bajaron tres hombres armados para amenazarlos. Sin embargo, el efectivo sacó su pistola reglamentaria, dio la voz de alto y disparó hacia el lado del acompañante. Ante la respuesta a los tiros, los delincuentes se subieron al auto y escaparon sin llevarse nada.

Un tiro dentro del auto y una lesión irreversible

La fuga duró poco. A unas tres cuadras del lugar, en Virrey del Pino, los sospechosos dejaron el auto tirado y siguieron corriendo. Cuando los peritos revisaron el coche, encontraron un dato clave: había un orificio de bala en el respaldo del asiento del conductor, con trayectoria de atrás hacia adelante.

Ese rastro permitió unir el caso con un joven que había ingresado baleado al Hospital Simplemente Evita, en González Catán. De acuerdo con lo que publicó Primer Plano Online, sus propios cómplices lo dejaron abandonado en la guardia. El tiro le entró por la espalda, le dañó la médula espinal y lo dejó cuadripléjico.

Durante el rastrillaje por la zona donde quedó el auto, la Policía secuestró un arma que uno de los prófugos tiró mientras corría. Ahora se harán peritajes balísticos para confirmar si esa fue la pistola que se disparó dentro del coche, que hasta el momento no tenía pedido de secuestro por robo.

La investigación quedó en manos de la fiscal Evangelina Sánchez y la secretaria Vanesa Saluotto, de la Fiscalía N° 11 de La Matanza. Mientras el ladrón herido sigue internado con custodia policial, buscan identificar y detener a los otros dos integrantes de la banda.