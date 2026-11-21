En Mendoza: registró 81 denuncias entre enero y septiembre de 2026 (7,1 % del total de la provincia). Además, aparece al tope en distritos clave como Godoy Cruz (9 casos), Villa Nueva en Guaymallén (8) y San José en Guaymallén (3, empatado con el Peugeot Partner).

A nivel nacional: el Gol cupa el puesto 1 por cantidad con 1.900 denuncias en todo el país.

Incidencia por segmento: su relación alcanza las 25 denuncias cada 1.000 autos transferidos, un 29 % por encima del promedio general de los modelos sedán y hatchback (19,4).

Mendoza ocupa el tercer puesto nacional en tasa de denuncias

Durante los primeros 9 meses de 2026 se asentaron 1.137 denuncias en los registros seccionales de Mendoza -un promedio de 29 por semana- sobre un total de 75.451 transferencias. Este volumen representa el 4,8 % de las 23.463 denuncias computadas en el país (de las cuales 22.985 cuentan con provincia informada y 478 no tienen jurisdicción asignada).

Con una tasa de 15,1 denuncias cada 1.000 vehículos transferidos, Mendoza se ubicó por debajo del promedio nacional (16,9 cada 1.000 sobre 1.356.092 transferencias en las 24 jurisdicciones), pero alcanzó el puesto 3 en el ranking nacional por tasa entre todos los distritos del país.

Mendoza, entre las provincias con más denuncias por robo en el país

En el primer puesto quedó CABA y Baires con 17.649 denuncias cada 1.000 patentamientos.

quedó CABA y Baires con 17.649 denuncias cada 1.000 patentamientos. En el segundo puesto quedó Córdoba con 2.138 denuncias cada 1.000 patentamientos.

quedó Córdoba con 2.138 denuncias cada 1.000 patentamientos. En el tercer puesto quedó Santa Fe con 1.238 denuncias cada 1.000 patentamientos.

quedó Santa Fe con 1.238 denuncias cada 1.000 patentamientos. En el cuarto puesto quedó Mendoza con 1.137 denuncias cada 1.000 patentamientos.

Los departamentos y localidades de Mendoza más afectados

El desglose territorial -elaborado según el domicilio del titular y considerando las localidades con 30 casos o más- muestra una fuerte concentración en el Gran Mendoza, con Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad a la cabeza:

Sumadas las principales localidades informadas, Guaymallén acumula 109 denuncias entre Villa Nueva (67) y San José (42), seguido por Godoy Cruz (79), Capital (64) y Las Heras (50).

Cómo se mide la tasa cada 1.000 autos transferidos

Para comparar jurisdicciones y modelos de distinta escala, el relevamiento —cuyo vocero es Gastón Anceri, de PatenteDigital— calcula una proporción denominada tasa cada 1.000 transferencias: Robo de autos.docx

Qué incluye el conteo: se relevan las denuncias de robo, hurto o retención indebida de automóviles, utilitarios y camiones anotadas en los registros seccionales entre enero y septiembre de 2026. No se incluyen motocicletas ni se utilizan partes policiales. Robo de autos.docx+ 1

Cómo se calcula el índice: se divide la cantidad de denuncias registradas en una provincia (o para un modelo) por el total de transferencias de dominio realizadas en ese mismo período y jurisdicción, incluyendo operaciones desde y hacia concesionarias. Robo de autos.docx

Cómo interpretar el dato: el indicador expresa una relación proporcional frente al movimiento del mercado automotor y no representa la probabilidad individual de que un vehículo en particular sea robado. Asimismo, el asiento de una denuncia en el registro no equivale a un robo efectivamente confirmado. Robo de autos.docx+ 1

Fuente: DNRPA, datos procesados por PatenteDigital.