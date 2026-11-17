En ese horario, la tranquilidad del establecimiento se quebró de manera abrupta cuando los sospechosos ingresaron prácticamente en simultáneo y desplegaron una maniobra calcada de los denominados robos piraña.

Mientras varios integrantes del grupo saltaron el mostrador para apoderarse de la recaudación de la caja registradora, otros rodearon y abordaron con violencia a dos clientas que se encontraban consumiendo en el salón.

Las víctimas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y carteras sin tener el margen temporal necesario para reaccionar o defenderse. La tensión escaló cuando la empleada de turno, en un intento desesperado por proteger sus pertenencias, intentó ocultar su celular detrás del artefacto de cobro, momento en el cual uno de los asaltantes la obligó a dirigirse hacia el sector de los baños.

A la par del botín principal, los cómplices aprovecharon la confusión generalizada para sustraer mercadería exhibida, llevándose diversos productos, entre ellos los tradicionales alfajores de la marca.

Toda la secuencia criminal transcurrió en apenas veinte segundos, aprovechando la escasa cantidad de personal presente en el lugar.

La investigación judicial quedó bajo la órbita de la Comisaría 1ª de Quilmes, cuyos efectivos trabajan intensamente sobre las filmaciones obtenidas. Un detalle crucial para el avance de la causa radica en que varios de los involucrados actuaron con el rostro completamente descubierto, lo que facilitó la obtención de registros fílmicos nítidos de sus rostros.

A pesar de los operativos desplegados en la zona y del análisis de las pruebas, hasta el momento las autoridades no informaron detenciones, mientras crece la inquietud de los vecinos y comerciantes locales ante la reiteración de esta modalidad delictiva.