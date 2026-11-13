Robaron rosas del parque San Martín y podrían recibir multas de $720.000

"Sustraer plantas de un espacio público no es un hecho menor. Es dañar el patrimonio de todos y afectar un lugar que forma parte de la identidad de Mendoza", expresó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad.

Además, recordó que este tipo de conductas puede tener consecuencias económicas y que las multas pueden alcanzar los $720.000, de acuerdo con la infracción y su encuadre legal.

El Rosedal del Parque General San Martín sufrió la sustracción de rosales de sus canteros. Foto: Ministerio de Ambiente y Energía

Para identificar a los responsables, las autoridades indicaron que recurrirán al análisis de las cámaras de seguridad y a posibles testimonios de testigos.

El robo ocurrió pocos días después de que el Parque San Martín celebrara sus 130 años de historia, y esta situación volvió a poner en discusión el cuidado y la preservación de uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza.