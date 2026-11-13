El parque San Martín fue blanco nuevamente de un hecho de vandalismo, luego de que delincuentes arrancaron y robaron varias plantas del Rosedal. El Gobierno advirtió que habrá multas para los autores del robo.
Robaron rosas del parque San Martín y podrían recibir multas de $720.000
Delincuentes arrancaron y robaron plantas de los canteros del tradicional Rosedal del parque San Martín. Advirtieron que puede haber multas para los autores
La situación fue denunciada por el Ministerio de Energía y Ambiente, que difundió imágenes para mostrar cómo quedaron los espacios verdes después de la sustracción de las plantas. Además, las autoridades advirtieron que trabajan para identificar a los responsables.
Las multas por robar rosales en el parque San Martín
A través de sus redes sociales, desde el Ministerio expresaron su malestar por lo ocurrido y remarcaron la importancia de proteger el patrimonio público.
"Sustraer plantas de un espacio público no es un hecho menor. Es dañar el patrimonio de todos y afectar un lugar que forma parte de la identidad de Mendoza", expresó Ignacio Haudet, director de Biodiversidad.
Además, recordó que este tipo de conductas puede tener consecuencias económicas y que las multas pueden alcanzar los $720.000, de acuerdo con la infracción y su encuadre legal.
Para identificar a los responsables, las autoridades indicaron que recurrirán al análisis de las cámaras de seguridad y a posibles testimonios de testigos.
El robo ocurrió pocos días después de que el Parque San Martín celebrara sus 130 años de historia, y esta situación volvió a poner en discusión el cuidado y la preservación de uno de los espacios verdes más emblemáticos de Mendoza.
En pocas palabras
- Robo de rosales: desconocidos sustrajeron plantas de los canteros del Rosedal del Parque General San Martín.
- Consecuencias: las multas por dañar el patrimonio público pueden alcanzar los $720.000.
- Investigación: las autoridades analizan cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables.