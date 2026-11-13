Hogar Santa Marta: los vecinos denunciaron un negocio inmobiliario detrás del plan del Gobierno de trasladar a los ancianos

Para Sicilia, el texto legislativo deja abierta una operación inmobiliaria sobre un terreno de alto valor sin establecer con suficiente precisión las condiciones de la contraprestación que recibirá el Estado. También advirtió que el edificio cuenta con protección patrimonial nacional y provincial, por lo que su desafectación del servicio sanitario no debería habilitar su desaparición.

El Hogar Santa Marta funciona frente al Parque San Martín, en el mismo edificio -varias veces remodelado- hace 113 años.

El vecino sostuvo que existen alternativas para conservar la construcción original, recuperarla y mejorar las prestaciones para los adultos mayores sin necesidad de entregar el terreno. En ese sentido, consideró que el Gobierno debería haber presentado primero un estudio que demostrara que la remodelación no es viable.

Un abrazo al Parque San Martín contra las torres

Como parte de las acciones para visibilizar el reclamo, los vecinos convocaron a un abrazo simbólico al Parque General San Martín y a los terrenos del Hogar Santa Marta y el Círculo Policial. La actividad será este sábado 14 de noviembre, a las 10.30, con concentración en los portones del parque. Desde allí caminarán hacia el sur por el bulevar Sarmiento hasta el predio del Círculo Policial.

Los cuestionamientos también apuntan al impacto ambiental que podría provocar la construcción de edificios de gran altura frente al parque. Sicilia mencionó estudios del CONICET y de la UNCuyo que "desaconsejan la formación de una barrera de torres en ese sector, por sus posibles efectos sobre la radiación solar que reciben los árboles y los espacios verdes, además de las corrientes de aire fresco que descienden del piedemonte y contribuyen a regular la temperatura de la Ciudad".

Para los vecinos, el Parque General San Martín no es solamente un espacio recreativo, sino también una infraestructura ambiental concebida para mejorar las condiciones de vida de Mendoza. Por eso rechazan que las decisiones sobre los terrenos públicos que lo rodean se tomen sin una discusión más profunda sobre sus consecuencias urbanísticas y ambientales.

El reclamo judicial si el Senado convierte el proyecto en ley

Horacio Sicilia confirmó que los vecinos ya están evaluando distintas alternativas legales junto con abogados y organizaciones civiles. La intención es presentar acciones judiciales a través de más de una entidad si la iniciativa obtiene la sanción definitiva en la Legislatura.

El reclamo cuenta con el respaldo de 654 vecinos que firmaron presentaciones administrativas dirigidas al Gobierno provincial y al municipio. Según explicó el arquitecto, también solicitaron participar en las comisiones legislativas del Senado que deben analizar el proyecto, luego de no haber sido convocados durante el tratamiento en Diputados.

Otro de los cuestionamientos apunta al antecedente que podría generar la desafectación de un inmueble con protección patrimonial. Sicilia advirtió que una decisión de estas características podría abrir la puerta a procedimientos similares sobre otros edificios históricos de la provincia.

El traslado del Hogar Santa Marta y la operación inmobiliaria

La construcción de torres de gran altura sobre la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Parque General San Martín, sigue generando polémica. Mientras los vecinos siguen cuestionando el futuro desarrollo inmobiliario en el predio del Círculo Policial, el Gobierno avanzó en la Legislatura con otro proyecto que habilita la entrega de los terrenos del histórico Hogar Santa Marta como parte de pago por un nuevo edificio para albergar a 120 adultos mayores, el doble de la capacidad actual.

El Hogar Santa Marta funciona en el mismo inmueble desde hace más de un siglo. El plan oficial contempla que los residentes permanezcan allí hasta que la nueva sede esté terminada, habilitada y en condiciones de recibirlos.

Tal como fue presentado por el Ministerio de Salud ante las comisiones de Diputados, el pasado 13 de octubre el proyecto obtuvo rápidamente media sanción en la Cámara Baja. La votación nominal terminó con 32 votos afirmativos, 8 negativos, una abstención y 6 ausencias. La iniciativa pasó al Senado sin modificaciones.

Cuál es la postura de la oposición en el Senado

El proyecto será analizado en las comisiones del Senado durante las próximas semanas. Los vecinos quieren tener la posibilidad de hablar y en esto están de acuerdo senadores como Félix González (Fuerza Patria), quien aseguró que va proponer que este espacio de escucha exista.

En tanto, como representante de La Unión Mendocina, el diputado Jorge Difonso manifestó que vender un hogar de ancianos para construir torres "no es progreso sino codicia inmobiliaria", y además agregó "destruyen un refugio social para levantar torres de hormigón a espaldas de los vecinos". Difonso, claramente, fue uno de los legisladores que ya votó en contra.

La tasación del terreno del Hogar Santa Marta

El artículo 3 del proyecto de ley establece que el Gobierno de Mendoza podrá entregar el terreno donde funciona actualmente el Hogar Santa Marta como parte de pago o pago total del nuevo edificio para adultos mayores.

El valor del inmueble será determinado por la Comisión Valuadora Provincial, que deberá emitir un informe técnico fundado con las conclusiones que sustenten la tasación.

La Sala Primera de ese organismo se dedica a la valuación de inmuebles del Estado y está integrada por representantes de la Dirección General de Catastro, la Dirección General de Rentas, ambas dependientes de ATM, la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado.

Qué habilita el proyecto de ley

El expediente 88.578, que ingresó a la Cámara de Diputados el 24 de septiembre, autoriza a desafectar el terreno del Hogar Santa Marta de su condición de dominio público, lo que permitirá disponer del inmueble para la operación prevista.

También habilita al Ejecutivo a entregar esa propiedad a cambio de un nuevo edificio para adultos mayores, que, según explicó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, deberá estar ubicado en el Gran Mendoza.

El artículo 5 autoriza al Gobierno a realizar los actos administrativos, técnicos y registrales necesarios para individualizar, mensurar y subdividir la parte del inmueble donde funciona el hogar, además de instrumentar las operaciones previstas.

La construcción de torres de gran altura sobre la avenida Boulogne Sur Mer, frente al Parque General San Martín, zona de altísimo valor inmobiliario, sigue generando polémica.