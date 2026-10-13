El polémico plan inmobiliario para trasladar el Hogar Santa Marta llegó a la Legislatura

Tras una licitación pública exitosa, podrá ser entregado -desde lo administrativo- como parte de pago por la construcción de un nuevo hogar de ancianos en el Gran Mendoza, donde pueda vivir y ser atendido el doble de la cantidad actual de personas.

La mudanza de los internos se hará, de acuerdo al plan oficial, cuando la nueva sede -que deberá ser edificada según las condiciones fijadas por Salud- esté terminada, habilitada y lista para ser ocupada por 120 ancianos, el doble de la cantidad que hoy vive en el edificio.

El equipo del Ministerio de Salud explicó los alcances de tres proyectos de ley en Diputados: nueva ley de Farmacias, régimen voluntario para el personal de salud y el traslado del Hogar de ancianos Santa Marta; éste último derivó en un conflicto vecinal por la posible construcción de torres en el terreno, sobre calle Boulogne Sur Mer. Gentileza Cámara de Diputados

El Hogar Santa Marta, la licitación y el valor inmobiliario del terreno

El ministro Montero habló de la necesidad de "transformar" el Hogar Santa Marta. "La idea principal es que algún desarrollador inmobiliario, en una licitación pública y con una evaluación transparente del valor inmobiliario de ese terreno, nos haga propuestas de la creación de un nuevo hogar con más espacio, más camas y mejores condiciones edilicias para prestar servicios".

Según el funcionario provincial, "hay una clara problemática social con el envejecimiento en general de la población, lo que seguirá pasando en los próximos años".

Se espera, advirtió, que, dentro de 2 décadas, el 25% de la población tenga más de 60 años, lo que obliga al Estado provincial a espacios nuevos para contener esa demanda.

También cambió la forma de envejecimiento: "Ahora necesitamos espacios más amplios; necesitamos un Hogar Santa Marta con mejores prestaciones para brindar servicios de mejor calidad".

Claves del proyecto Hogar Santa Marta

Faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar mecanismos de iniciativa privada e incorporarlos a los pliegos de bases y condiciones del procedimiento de selección. Estas disposiciones deberán orientarse a incentivar la inversión y la eficiencia en la prestación, con resguardo del interés público y de la finalidad social y sanitaria de la iniciativa.

Las alternativas previstas incluyen tanto la adquisición de un edificio terminado como la contratación de su construcción. En todos los casos, el inmueble que se incorpore al patrimonio provincial deberá integrarse al dominio público una vez afectado a la finalidad establecida por la ley.

El emplazamiento del nuevo edificio, a su vez, deberá contemplar la cercanía a los servicios y la adecuación del entorno, teniendo en cuenta las pautas de ordenamiento territorial que favorezcan su funcionamiento.

La reacción de 650 vecinos de la Quinta Sección

Alarmados por la futura edificación de torres en plena avenida Boulogne Sur Mer, 650 vecinos de la Quinta Sección reclamaron, mediante presentaciones administrativas en Capital y el Gobierno de Mendoza, la suspensión de 2 procesos.

La permuta de terrenos del predio del Círculo Policial por un predio deportivo en calle Alsina de Godoy Cruz con la constructora Cioffi. Este proceso quedó validado gracias a un acuerdo extrajudicial entre la institución policial y la empresa. La desafectación de dominio público del terreno donde funciona el Hogar Santa Marta para favorecer la construcción de un nuevo hogar de ancianos, previo llamado a licitación.

Nueva ley de Farmacias

Uno de los objetivos es actualizar la normativa vigente desde 1968 y 1969 y reunir en un único régimen las disposiciones que actualmente regulan la actividad, explicaron desde el Ministerio de Salud.

"La iniciativa propone un nuevo marco legal para la habilitación, el funcionamiento y la fiscalización de los establecimientos farmacéuticos. Entre sus principales ejes se encuentran la distribución territorial de los servicios, los límites de titularidad, la independencia profesional del farmacéutico y la incorporación de herramientas digitales para la dispensa de medicamentos", señalaron desde Salud a las comisiones de la Cámara de Diputados.

Ley de carrera para 7.000 personas

El Ministerio de Salud presentó una propuesta para crear una nueva ley de carrera para el personal del régimen 15: administrativo, técnico, enfermero y profesionales no asistenciales, como contadores y abogados. Será de alcance voluntario.

El plan para 7.000 personas del régimen 15 contempla la mejora de la remuneración y las condiciones laborales, según Montero.