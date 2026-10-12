Vecinos de la Quinta formalizaron reclamos para frenar las torres de lujo en Boulogne Sur Mer

El acuerdo "llave por llave" entre el Círculo Policial y la constructora Grupo Cioffi contempla ceder la valiosa manzana delimitada por Boulogne Sur Mer, Lamadrid y Pueyrredón a cambio de la edificación de nuevas instalaciones deportivas en el municipio de Godoy Cruz. Los vecinos denuncian que la propiedad fue donada por el Estado provincial en 1951 bajo la Ley N° 1.962 con un cargo específico de uso institucional, por lo que el traslado de la sede configuraría un abandono del cargo que obliga a la Provincia a recuperar la titularidad del terreno y prohíbe su transferencia a privados.

La sede del Círculo Policial.

El proyecto de ley sobre el Hogar Santa Marta, en tanto, propone permutar o vender los 5.000 m² del centenario asilo para financiar la edificación de un nuevo geriátrico en otra localización.

En el reclamo administrativo, los vecinos rechazan categóricamente la postura oficial, calificándola como una "falacia privatista" que utiliza el deterioro edilicio como excusa para desprenderse del suelo público. Exigen, en cambio, que el presupuesto estatal se destine a poner en valor el edificio en su sitio original.

Un oasis frágil en medio del desierto y el cambio climático

La resistencia vecinal no se limita a la defensa del patrimonio arquitectónico o al impacto estético de las torres. Como dice el arquitecto Horacio Sicilia en charla con Diario UNO, el reclamo no pasa por “el edificio me puede hacer sombra”, sino que pone el foco en la vulnerabilidad ambiental del territorio.

“Mendoza no es Buenos Aires: no tiene abundancia de agua, es una zona sísmica atravesada por el sistema de la Falla Geológica de la Cal y cuenta con escaso margen para cometer errores de planificación”, resalta como firmante de los expedientes.

La vulnerabilidad ambiental del territorio es lo que cuestionan los vecinos. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

El escrito fundamenta su postura en "investigaciones del Inahe (Conicet) y la Universidad Nacional de Cuyo, las cuales advierten que levantar una muralla continua de edificios sobre el perímetro oeste genera un "cañón urbano profundo" que bloquea las brisas frescas nocturnas del piedemonte. Además, la radiación reflejada por los grandes ventanales espejados impacta de lleno sobre las copas del arbolado público, acelerando el secado del oasis y agravando la Isla de Calor Urbano, un fenómeno por el que las ciudades registran temperaturas significativamente más altas que las zonas rurales o naturales que las rodean".

La propuesta urbanística de los vecinos de Ciudad

Dicen los vecinos que su postura está lejos de un rechazo al crecimiento de la Ciudad. El arquitecto Sicilia aclara que el reclamo no pretende frenar la inversión privada, sino exigir que el Estado ejerza un liderazgo que priorice la sostenibilidad y el bienestar colectivo.

"No estamos en contra del desarrollo; entiendo y destaco la participación privada, pero se necesita un liderazgo público para guiar un negocio sostenible", argumenta el profesional. Desde su perspectiva, los planes proyectados frente al Parque no aportan calidad urbana ni ofrecen contraprestaciones a la comunidad: "¿Qué le das a la ciudad por el beneficio que obtenés? Hoy estos emprendimientos cierran los terrenos, no te dejan pasar ni por abajo y no generan vida urbana".

Esquina de Boulogne sur Mer y Emilio Civit.

Sicilia contrapone este esquema con el modelo de las nuevas ciudades donde la edificación en altura se integra al tejido social mediante normativas equitativas. "En una ciudad inteligente se hace un tejido urbano alrededor de las torres que mejora el entorno y ayuda a resolver el problema habitacional; por ejemplo, estableciendo que hasta 40% de los departamentos se destine a viviendas para la clase media para mantener la cohesión social", explica, insistiendo en que el sector inmobiliario debe abrirse a una discusión que atienda tanto el interés individual como el bien común.

La vía administrativa como antesala de la Justicia

Con los expedientes ingresados en los despachos gubernamentales, las 654 familias firmantes advirtieron que agotarán todas las instancias administrativas previstas. Y si la Gobernación y el Municipio persisten en avanzar sin escuchar a los vecinos, el conflicto se trasladará a los tribunales mediante un amparo ambiental para cuestionar la validez del Código Urbano.

"Forzar el avance de estos proyectos mediante la ilegalidad institucional es lo que verdaderamente termina judicializando y obstaculizando las inversiones en la provincia", advierte el petitorio.

Lo que puntualizan es que el cuestionado código que hoy permite la edificación en altura en la tradicional Boulogne Sur Mer -y otras como la Emilio Civit- se sancionó sin la correcta participación ciudadana y el control que exige la Ley de Ordenamiento Territorial provincial.

Fachada del Hogar Santa Marta.

Lo que piden entonces es frenar la desafección del predio del Hogar Santa Marta y abstenerse de enviar pliegos de licitación o permuta; ordenar una investigación administrativa mediante Personas Jurídicas sobre el Círculo Policial e instruir a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones de reversión de donación; y someter el Código Urbano de la Capital a una Evaluación de Impacto Territorial acumulativa por medio de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial (APOT).

Del reclamo por escrito al presencial

Los vecinos de la Ciudad de Mendoza acudirán este martes a la Legislatura provincial, para llevar el reclamo de manera presencial ante el ministro de Salud, Rodolfo Montero, quien tiene previsto presentar el proyecto de ley del Hogar Santa Marta ante los diputados.

La iniciativa del Ejecutivo consiste en desafectar del dominio público el terreno de 5.000 m² sobre la avenida Boulogne Sur Mer (entre Vicente Gil y Sobremonte), donde funciona la residencia geriátrica. Argumentando la obsolescencia de un edificio de 113 años, la estrategia oficial busca permutar o vender este valioso inmueble a un desarrollador privado para financiar la construcción de una nueva sede equipada en otra localización, prometiendo duplicar la capacidad de 60 a 120 camas. Como condición, el proyecto fija que el predio actual no se entregará hasta que el nuevo edificio esté totalmente terminado y habilitado.

Dudas sobre el cómo seguirá el caso del Círculo Policial

El Círculo Policial entregó al Grupo Cioffi -en mayo pasado- la histórica sede de avenida Boulogne Sur Mer 57, frente al Parque San Martín -construida sobre terrenos públicos- a cambio de un terreno situado en Godoy Cruz más la edificación, allí, de instalaciones deportivas y sociales con la condición de que todo quede a nombre del Estado provincial.

La operación de permuta fue avalada por la Asesoría de Gobierno y la Fiscalía de Estado que, en 2023 había advertido acerca de la imposibilidad de la transferencia del predio del Círculo Policial por tratarse de un terreno donado por el Gobierno de Mendoza en 1951 para uso exclusivo de la institución.

Uno de los puntos del acuerdo establece que el inmueble recibido por el Círculo Policial está ubicado en Alsina 2645 de Godoy Cruz y que el mismo y todas las mejoras futuras (campo de deportes, sede social, etcétera) quedan a favor de la Provincia de Mendoza "no pudiendo ser cedidos ni transferidos".

El Grupo Cioffi se quedó con el predio limitado por las calles Boulogne Sur Mer (Oeste), Lamadrid (Norte) y Pueyrredón (Sur) y el canal Jarillal (Este).

Las partes acordaron liberar al juzgado Civil de la necesidad de dictar una sentencia sobre el fondo del asunto ya que el escenario de conflicto había desaparecido. Y la jueza Fabiana Martinelli validó el acuerdo.

Por ello, no se sabe cómo se podrá resolver un nuevo reclamo de los vecinos sobre el predio.