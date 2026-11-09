Durante la gira y traslado oficial del papa León XIV en su periplo por Argentina, la atención suele centrarse en los mensajes pastorales y la multitud que lo acompaña. Sin embargo, en cada recorrido sobre el papamóvil hay un detalle que despierta interrogantes: la patente SCV 1.
El papa León XIV en Argentina y el llamativo significado de la patente del auto donde viaja
La patente SCV 1 utilizada por el papa León XIV para trasladarse por las calles de la Argentina, tiene un significado muy llamativo y que todos deberían conocer
Lejos de tratarse de una combinación aleatoria, esta inscripción encierra casi un siglo de historia diplomática e institucional vinculada al corazón de la Iglesia católica.
Papa León XIV: el significado de la patente del papamóvil
Las letras SCV corresponden al acrónimo de la expresión en latín Status Civitatis Vaticanae, cuya traducción es “Estado de la Ciudad del Vaticano” (en italiano, Stato della Città del Vaticano).
Esta patente se estableció formalmente en 1930, apenas un año después de la rúbrica de los Pactos de Letrán (1929) entre la Santa Sede e Italia, acuerdo que reconoció la soberanía e independencia del Vaticano como Estado territorial y dio origen a su propia administración civil y legal.
La exclusividad del número 1 para el papa León XIV
El número que acompaña a las siglas define la jerarquía del auto dentro del protocolo vaticano:
- SCV 1: es una asignación exclusiva reservada para el papamóvil en el que se traslada, en este caso el papa León XIV, en su carácter de jefe de Estado. Sin importar el modelo, fabricante o si el trayecto se realiza en un auto descubierto o en un vehículo cerrado de serie, la placa se traslada al rodado que efectivamente lleva al Pontífice.
- SCV 2 al 599: estas numeraciones subsiguientes se destinan al resto de la flota oficial del Vaticano, correspondiente a dicasterios, cardenales, nunciaturas y demás organismos institucionales de la Santa Sede.
El sistema vaticano también contempla patentes civiles (con el prefijo CV, Civitatis Vaticanae), utilizadas por residentes, funcionarios y empleados autorizados para sus rodados particulares, reservando el prefijo SCV con letras rojas exclusivamente para las dependencias del Estado. De este modo, la chapa SCV 1 permanece como el símbolo rodante más representativo de la autoridad pontificia a nivel internacional.
En pocas palabras
- Patente SCV 1: Refleja el Estado de la Ciudad del Vaticano y una historia diplomática centenaria.
- Significado: SCV significa "Estado de la Ciudad del Vaticano", establecido tras los Pactos de Letrán de 1929.
- Exclusividad: El "1" se reserva para el papamóvil del jefe de Estado, mientras otros números identifican la flota oficial.