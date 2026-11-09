El papa León XIV en Argentina y el llamativo significado de la patente del auto donde viaja

Esta patente se estableció formalmente en 1930, apenas un año después de la rúbrica de los Pactos de Letrán (1929) entre la Santa Sede e Italia, acuerdo que reconoció la soberanía e independencia del Vaticano como Estado territorial y dio origen a su propia administración civil y legal.

La exclusividad del número 1 para el papa León XIV

El número que acompaña a las siglas define la jerarquía del auto dentro del protocolo vaticano:

SCV 1: es una asignación exclusiva reservada para el papamóvil en el que se traslada, en este caso el papa León XIV , en su carácter de jefe de Estado. Sin importar el modelo, fabricante o si el trayecto se realiza en un auto descubierto o en un vehículo cerrado de serie, la placa se traslada al rodado que efectivamente lleva al Pontífice.

, en su carácter de jefe de Estado. Sin importar el modelo, fabricante o si el trayecto se realiza en un descubierto o en un vehículo cerrado de serie, la placa se traslada al rodado que efectivamente lleva al Pontífice. SCV 2 al 599: estas numeraciones subsiguientes se destinan al resto de la flota oficial del Vaticano, correspondiente a dicasterios, cardenales, nunciaturas y demás organismos institucionales de la Santa Sede.

El sistema vaticano también contempla patentes civiles (con el prefijo CV, Civitatis Vaticanae), utilizadas por residentes, funcionarios y empleados autorizados para sus rodados particulares, reservando el prefijo SCV con letras rojas exclusivamente para las dependencias del Estado. De este modo, la chapa SCV 1 permanece como el símbolo rodante más representativo de la autoridad pontificia a nivel internacional.