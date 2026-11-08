La palabra de Colapinto luego de volver a correr en Sudamérica: "Largamos pésimo, fue la peor del año"

"No tenía grip, no tenía potencia y no salimos para adelante en la largada; me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que después fueron difíciles de recuperar", reflexionó en diálogo con ESPN.
Después, agregó: "Pero bueno, creo que hice una buena carrera en cuanto a cuando estuve en pista y anduve bien. Después me trabó mucho Leclerc y Albon, pero nada, hicimos lo que pudimos. Creo que fue una carrera dura con circunstancias complicadas en la pista y nada, hicimos lo que pudimos".
Para concluir se refirió a su próximo desafío: "Terminé la carrera en Brasil sin mayores problemas, es algo positivo. Sí, fue un fin de semana complicado y creo que lo manejamos bien. Obviamente que podría haber ido mejor; sí, hay que entender el porqué, las cosas que pasaron y trabajar para la próxima".