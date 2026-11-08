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El lamento del argentino

La palabra de Colapinto luego de volver a correr en Sudamérica: "Largamos pésimo, fue la peor del año"

Franco Colapinto quedó a las puertas de la zona de puntos en Interlagos, aunque se impuso en el duelo interno al superar en pista a su compañero de equipo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto ya piensa en Las Vegas.

Franco Colapinto ya piensa en Las Vegas.

Luego de cruzar la meta en el puesto 13 del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto enfrentó los micrófonos para compartir sus sensaciones tras una jornada en la que alternó complicaciones con aciertos. En su análisis, puso el foco en una partida adversa que lo relegó en el clasificador, aunque valoró el ritmo que le permitió recuperar terreno.

El representante de Alpine hizo hincapié en el rendimiento que logró sostener sobre el asfalto mojado y en la intensa batalla con su compañero Pierre Gasly, a quien terminó doblegando en los giros finales antes de la última detención en boxes.

Franco Colapinto lució un mono con colores no habituales.

Franco Colapinto lució un mono con colores no habituales.

El análisis de Franco Colapinto luego de Interlagos

El piloto argentino analizó: "Tuve buenas maniobras. Fui al límite toda la carrera. Creo que intenté lo máximo que pude. No sé qué pasó bien en la largada, pero largamos pésimo, muy mal. Fue la peor del año, creo".

"No tenía grip, no tenía potencia y no salimos para adelante en la largada; me quedé parado y ahí perdí muchos puestos que después fueron difíciles de recuperar", reflexionó en diálogo con ESPN.

Después, agregó: "Pero bueno, creo que hice una buena carrera en cuanto a cuando estuve en pista y anduve bien. Después me trabó mucho Leclerc y Albon, pero nada, hicimos lo que pudimos. Creo que fue una carrera dura con circunstancias complicadas en la pista y nada, hicimos lo que pudimos".

Para concluir se refirió a su próximo desafío: "Terminé la carrera en Brasil sin mayores problemas, es algo positivo. Sí, fue un fin de semana complicado y creo que lo manejamos bien. Obviamente que podría haber ido mejor; sí, hay que entender el porqué, las cosas que pasaron y trabajar para la próxima".

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