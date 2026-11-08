Luis Díaz tras marcar el empate de Independiente Rivadavia ante Gimnasia y Esgrima: "Es muy gratificante"

Luis Díaz superó lesiones en Independiente Rivadavia hasta llegar a este buen momento

"Es que no había sido fácil al inicio por las lesiones, por las molestias que había tenido, por la irregularidad de partidos que venía teniendo, pero hoy no sé tenía la fe y yo decía: 'hoy yo sé que el Señor me va a permitir marcar un gol' y se dio la oportunidad, entonces estoy muy alegre por eso", dijo al referirse a los momentos difíciles que vivió.

Luego habló del apoyo de sus familiares al decir: "Sí, al principio cuando estaban aquí estaban muy emocionados por verme jugar, después un poco tristes por la lesión que tuve, pero ahora están muy felices. Ahora me llamó mi madre y estaba contenta por lo que se está dando y seguramente eso va a seguir aumentando mucho más"..

Posteriormente habló del baile que hizo tras el tanto que marcó. "Los muchachos me decían; 'si hacés un gol bailalo, bailalo. Era más que nada por lo que decía la gente afuera, entonces yo decía; ' voy a hacer un gol y ahorita se los celebro'", dijo.

Por último se refirió a los cuestionamientos de los hinchas con su nivel. "No, eso me motiva, me gusta eso porque eso como que enciende una llamita más que uno tiene por ahí. Entonces uno como que hace un gol y quiere celebrárselos a ellos. Entonces todo eso es motivación, eso es fútbol y cada quien expresa lo que siente", cerró.