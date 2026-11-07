Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia empataron en el Víctor Legrotaglie en un emotivo clásico

Germán Guifrey, de cabeza, marcó el gol del Lobo a los 44’ del primer tiempo. El jugador metió un cabezazo, a Bolcato la pelota le pegó en la panza y se metió en el arco. El árbitro Facundo Tello convalidó el gol por intermedio del VAR.

El clásico se juega con mucha Intensidad y el Azul se quedó con uno menos por la expulsión del volante paraguayo José Florentín a los 17' del primer tiempo tras una infracción sobre Fermín Antonini.

Gimnasia y Esgrima se clasificó a los octavos de final y terminó octavo con 22 unidades. La Lepra finalizó 7mo con 23 puntos.

La Lepra ya está clasificado tras la derrota de Sarmiento de Junín frente a Tigre.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

En el primer tiempo la más clara había sido la de Ignacio Sabatini para el Lobo, que la sacó de manera brillante Nicolás Bolcato, el uno de Independiente Rivadavia

Hasta que llegó el gol de Guifrey, que puso en ventaja a los orientados por Darío Franco.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Lo mejor se vio en las tribunas con el aliento de la parcialidad del local, que armó una gran fiesta en el estadio Víctor Legrotaglie.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se fueron con gusto a poco, ya que estuvieron cerca de ganar el clásico y se les escapó sobre el final.