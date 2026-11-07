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Con una fecha por delante, Independiente Rivadavia se clasificó a playoffs

Independiente Rivadavia aseguró su lugar entre los ocho mejores equipos de la Zona B. Este sábado por la noche conocerá a su rival en octavos de final

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia jugará los playoffs del torneo Clausura.

Independiente Rivadavia jugará los playoffs del torneo Clausura.

Mientras ultima detalles para visitar a Gimnasia y Esgrima en el estadio Víctor Legrotaglie, Independiente Rivadavia aseguró su lugar en los playoffs del torneo Clausura de la Liga Profesional. La derrota de Sarmiento ante Tigre, este viernes por la noche, determinó que el Azul terminará la fase regular entre los ocho mejores de la Zona B.

Sin importar el resultado del clásico, que se jugará este sábado a partir de las 15, el equipo comandado por Alfredo Berti sabe que jugará los octavos de final. El rival se conocerá este sábado por la noche. Lo que sí es seguro es que el mano a mano lo jugará en condición de visitante.

Independiente Rivadavia se meti&oacute; entre los ocho mejores.

Independiente Rivadavia se metió entre los ocho mejores.

Independiente Rivadavia podrá aspirar a quedar sexto. Esto lo logrará imponiéndose ante Gimnasia y Esgrima en condición de visitante. De esta manera superaría a Belgrano, quien hoy ocupa dicha posición en la tabla. En este caso, jugará con el tercero de la Zona A.

Si durante la jornada de este sábado reparte puntos con su eterno rival, tendrá garantizado ser séptimo. De ser así, deberá enfrentar al escolta del otro grupo.

Una derrota lo dejará expectante. En caso de no sumar unidades deberá esperar al resultado de Huracán (a las 17.30 visita a Argentinos). El Globo podría igualar en puntos a la Lepra y hasta superarla por la diferencia de gol. Con este panorama Independiente Rivadavia sería octavo y jugaría con el líder de la Zona A.

Con Independiente Rivadavia clasificado, con una fecha por delante, as&iacute; est&aacute; la tabla de posiciones de la Zona B.

Con Independiente Rivadavia clasificado, con una fecha por delante, así está la tabla de posiciones de la Zona B.

Independiente Rivadavia visita a Gimnasia

En el marco de la decimosexta, y última, fecha de la fase regular del torneo Clausura, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie.

Esta nueva edición del clásico mendocino comenzará a las 15. La televisación oficial estará a cargo de la señal de TNT Sports y el árbitro encargado de impartir justicia será Facundo Tello.

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