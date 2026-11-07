Con una fecha por delante, Independiente Rivadavia se clasificó a playoffs

Si durante la jornada de este sábado reparte puntos con su eterno rival, tendrá garantizado ser séptimo. De ser así, deberá enfrentar al escolta del otro grupo.

Una derrota lo dejará expectante. En caso de no sumar unidades deberá esperar al resultado de Huracán (a las 17.30 visita a Argentinos). El Globo podría igualar en puntos a la Lepra y hasta superarla por la diferencia de gol. Con este panorama Independiente Rivadavia sería octavo y jugaría con el líder de la Zona A.

Con Independiente Rivadavia clasificado, con una fecha por delante, así está la tabla de posiciones de la Zona B.

Independiente Rivadavia visita a Gimnasia

En el marco de la decimosexta, y última, fecha de la fase regular del torneo Clausura, Independiente Rivadavia visitará a Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie.

Esta nueva edición del clásico mendocino comenzará a las 15. La televisación oficial estará a cargo de la señal de TNT Sports y el árbitro encargado de impartir justicia será Facundo Tello.